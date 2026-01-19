¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç»³Î¿¡¢à¸¶ÅÀ²óµ¢á¤Ç60¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ø¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¤¡×
¡¡º£µ¨3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç»³Î¿Åê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬19Æü¡¢à¸¶ÅÀ²óµ¢á¤ÇÃæ·Ñ¤®¤Ç¤Î60¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÐÈÄ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢Ãæ·Ñ¤®¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÁö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬Åê¤²¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀèÈ¯»þÂå¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌá¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£Ç¯½é¤á¤ÆÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¡£Ä¾µå¤òÃæ¿´¤Ë22µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï1Ç¯ÌÜ¤ò¾å²ó¤ë26»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç30²ó⅔¤òÅê¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢²Æ¾ì¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·8·î°Ê¹ß¤Ï1·³¤ÇÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÇÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£ºòµ¨¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤Ç60¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¿ù»³°ì¼ù¤Î¤ß¤È¹â¤¤ÌÜÉ¸¤À¤¬¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¹â¤¯¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç60¥¤¥Ë¥ó¥°¡£ËÍ¤ÎÌò³äÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¤é¿ô»ú¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¤¡×¡£º£Ç¯¤Ï1Ç¯´ÖÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£