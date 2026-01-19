（自民党愛知県連会長 丹羽秀樹衆院議員）

「一気に解散風が吹き荒れるようになってまいりまして」

突然の解散で東海地方にはどんな影響が？17日執行部会をひらいたのが自民党愛知県連。

「期間がない中で、われわれはできる限りの支度をして戦うだけ」



空白区だった愛知2区に辻秀樹愛知県議を。そのほか5区・11区・16区の空白区にも候補を擁立することを県連として決定。

また、同じく17日幹事会を開いたのは立憲民主党の愛知県連。

（立憲民主党愛知県連代表 重徳和彦衆院議員）

「バタバタとお忙しい中ありがとうございます」



すでに愛知の11の選挙区で候補者を擁立すると公表しています。



（立憲民主党愛知県連代表 重徳和彦衆院議員）

Q.空白区の1区と6区も擁立したうえで選挙に臨みたい？

「臨みたいです。1区においては前職の吉田統彦さんもいますので…最後まで全力を尽くしたい」

“激戦区”愛知10区の議員を直撃

そして18日。愛知県一宮市で開かれた消防出初式に姿を見せた、愛知10区が地盤の3人の衆議院議員。



一宮市と岩倉市でなる愛知10区は激戦区として知られています。前回の衆院選で立候補した3人の候補者全員が当選した全国的にも異例の選挙区です。

また、3人の得票はいずれも5万票台と僅差。立憲民主党から出馬し、小選挙区で当選した藤原規眞衆院議員と、比例で復活当選した自民党の若山慎司衆院議員の得票数に至ってはわずか162票差でした（藤原議員59691票、若山議員59529票、杉本議員52957票）。

それぞれの胸の内は…

この激戦区を制すには、1票でも多くの票を得る必要がありますが、立憲民主党と公明党が手を携えることになった今回、藤原議員の胸の内を直撃すると。



（立憲民主党 藤原規眞衆院議員）

Ｑ.中道改革連合から出馬する？

「綱領次第ですね。選挙ありきですべてやっているわけではない。自分自身の議会での活動に照らして判断をしたい」

一方で前回公明党の推薦を受けて出馬し、比例で復活を果たした若山議員。前回の衆院選における愛知10区の「公明票」は1万8000票あまりだったと推定されます。



これが今回の新党結成で、他の候補に流れることになれば大きな痛手となりますが、若山議員は公明党の水面下の協力を期待します。



（自民党 若山慎司衆院議員）

「私自身は公明や労働組合、野党であっても人と人の向き合いの中で取り組んできた。そういった努力が伝わっているのであれば」

さらにこの愛知10区、このままいけば同じ与党の自民党と日本維新の会の候補者同士が激突し、票を奪い合うことになりますが、これに維新の杉本和巳議員は「本音」を漏らします。



（日本維新の会 杉本和巳衆院議員）

Q.自民の候補と維新の候補が並んでいるというのは？

「しょうがないというかつらい。できれば一本化してほしかったけれど。選挙は選挙、政策実現は政策実現ということで」

「超」短期決戦となる衆院選。今回も激戦が予想される愛知10区を戦う3人が見据える先には、何が映っているのでしょうか。