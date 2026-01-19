なぜC・ロナウドはC・ロナウドなのか。“四桁”を確信する盟友が力説！「私は驚かない」「43歳でEURO。それは彼だけ」
現在はサウジアラビアのアル・ナスルでプレーする英雄の大台到達が迫っている。
1985年２月生まれで、来月に41歳となるクリスティアーノ・ロナウドは、今なお所属クラブとポルトガル代表でゴールを量産。積み重ねた得点数は959に上る。
節目である1000ゴールが近付くなか、かつてポルトガル代表とマンチェスター・ユナイテッドでC・ロナウドと共闘したナニ氏が、英誌『FourFourTwo』のインタビューで大記録に言及。「1000ゴールは楽に達成するだろう。疑いようがない」と自信たっぷりに見解を示した。
「彼にとって重要なマイルストーン（キャリアの道しるべ）で、長年心に描いてきた目標だ。彼は正真正銘の1000ゴールを達成したいと思っている。ペレやロマーリオのような選手もその数字を主張したが、彼らの全ゴールが記録されているわけではないからだ。クリスティアーノなら自身の全ゴールを映画にできる。たとえ世界最下位のプロリーグに行かなければならなくなっても彼は到達するだろう。もっとも、決してそんな必要はない」
自身もポルトガル代表で112キャップをマークしたレジェンドである39歳は、盟友の理解力を絶賛。「クリスティアーノは常に自分が何を望んでいるかを正確に理解している。優先順位を明確に把握し、周囲から適切なサポートを得れば、全てはより簡単になる」と伝えた上で、EURO2028への出場に期待を込めた。
「諦めない姿勢こそが、彼を史上最高の選手の１人にしたのだ。40歳になった今でも、彼は人々を驚かせ続けているが、私は驚かない。彼がEUROに出場するよう願っているよ。それはコンディション、モチベーションによって決まるだろう。ただ、43歳でEUROに出場という、偉業を成し遂げられる人物がいるとすれば、それはクリスティアーノだろう」
既に前人未到の域にあるC・ロナウドは、どこまで数字を伸ばすのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
