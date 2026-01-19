伝統の『米地みそ』がコメ価格高騰でピンチ　“作れば赤字”で「あんまり高すぎてようけ造らん」　仕込み量は全盛期の10分の1以下に　兵庫・香美町

物価の高騰が、長年、地域で受け継がれてきた特産品にも影響を与えています。



兵庫県香美町の米地地区では、地元で受け継がれてきた「米地みそ」の仕込みが始まっています。



冬の閑散期を利用して各家庭で造られてきた味噌は、４０年ほど前に婦人会が中心となり「米地みそ」として商品化されました。



材料は、大豆と米と塩のみ、であっさりとした飽きのこない味が人気だそうです。



（米地協業組合 八木章子組合長）「一応昔ながらみたいですけどね。それしか（つくり方）知らない」





ピーク時には５０トン以上造っていたそうですが、食生活の変化などによる「味噌離れ」もありいまでは６トンほどに。さらに今年は物価高の影響で…（米地協業組合 八木章子組合長）「今年は２トン。コメが高い。倍はしっかり高い。あんまり高すぎてようけよう造らん」前の年に販売価格を値上げしたものの、それを上回る仕入れ値の高騰に加え、塩や大豆と材料全てで値段が大幅に上がり、作れば作るほど赤字の状態だといいます。そのため造る量を大幅に減らし例年は３月下旬まで続く仕込み作業も、２０日で終了です。（米地協業組合 八木章子組合長）「（Ｑやめようとはならない？）なったんですよ。一旦なったんですけど『ほしい』っていう人もおられるしね…」来年以降の造る量については、秋ごろのコメの価格をみて決めるということです。