京都最古の禅寺・建仁寺で柵や看板を『破壊』　防犯カメラに“千鳥足の人物”　何度も蹴り境内を徘徊し…警察が器物損壊の疑いで捜査

京都最古の禅寺で柵の一部などを破壊、犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていました。



千鳥足で寺の境内をふらつく人物。次の瞬間、柵に向かって蹴りを１回。かすめたことが悔しかったのかその後も何度も蹴り続けます。



途中、もたれかかってなんとか柵を倒そうとし…最後は中央の柵を勢いよく蹴って破壊すると、中に入っていきました。



これは１２月３０日の深夜に、京都市東山区にある「建仁寺」に設置された防犯カメラの映像です。





（記者リポート）「こちらの花見小路から、深夜２時ごろに寺の前に設置されている看板を蹴って損壊させ、そのまま寺の中に入っていったということです」大きく穴が空いた立て看板。男性とみられる人物は立て看板を破壊したあと境内に入り、寺を創設した僧侶をまつる「開山堂」前の木製の柵のかんぬきを壊したということです。（建仁寺・小野慈浩内務部長）「このあたりに足跡が残ってるんですが、蹴ってこの扉を開けたときに扉を閉じるためのかんぬきが一緒に開いて割れてしまった」寺の防犯カメラにはこの人物が柵を壊したあとも、約２０分にわたり境内を徘徊する様子が映っていました。携帯電話で誰かと会話しているようにも見えますが、足元はおぼつかず酔っ払っているようにも見えます。そして、倒した柵とは反対方向に歩き出すと…（建仁寺・小野慈浩内務部長）「ふらふらと歩きながら、あそこからこちらに向かってきたようで、向かい側にある竹の棒を引き抜いて池に投げ込んでいた」池への立ち入りを制限するための竹の棒を引き抜いて池の中に投げ込んだあと、その先にある木製の柵を乗り越えて寺の外に出ていったとみられます。（建仁寺・小野慈浩内務部長）「まさかそんなことをする人はいないだろうという思いで我々はいますし、実際に物が壊されてしまったりするのを見てしまうと心が痛む思いです」寺は１月２日、警察に被害届を提出。今後、夜間の境内への立ち入りを制限することも検討しているということです。警察は、器物損壊の疑いで捜査しています。