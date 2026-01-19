¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ß¤«¤ó¡¡¶äºÂ¤Ç¤Î¡ÈÅ°»Ò¥Þ¥Þ¡É»ÑÈäÏª¡¡¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¤Ç¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ß¤«¤ó¡Ê41¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç¤Î¡È1Æü¥Þ¥Þ¡É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤«¤ó¤Ï¡Ö»þº¹Åê¹Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬Ç¯Ëöº¢¡¡ËßºÏ¤ÈÀÚ»Ò¤È¥¢¡¼¥È¤È¥¦¥£¥¹¥¡¼¤¬Çä¤ê¤ÎBar Casian¤Ç°ìÆüÅ°»Ò¥Þ¥Þ¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¶äºÂ¤Ë±ï¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¡ÀÎ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¿ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹õÈé¤Î¼êÄ¢¤Î¸µ»Ò¥Ð¥ê¤Ë¡¡ÃåÊª¤Ç½Ð¶Ð½ÐÍè¤¿»ö¤Ë´ò¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤¡¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï2ÉôÀ©¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤È¤ªÃý¤ê¤È¡¡¤¿¤Þ¤ËÆþ¤ë¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁû¤¬¤·¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤³¡¼¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤À¤Í¡×¤ÈÃåÊª¤Ç¤ÎÀÜµÒ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÊÄÅ¹¸å¤Ï¥Þ¥Þ¤ÎÃçÎÉ¤·¤Î¥Ö¥é¥¶¡¼¥³¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ªÅ¹¡ØORI ORI¡Ù¤Ç¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã²Î¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤ÎBro.KORN¡Ê¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥³¡¼¥ó¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¶äºÂ¤Ã¤Æ¡Ä¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£