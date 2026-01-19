タレントのマツコ・デラックス（53）が19日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、入浴時の湯船の温度について語った。

番組では、現役高校生が湯船に入る時の温度についてのアンケート調査の記事を紹介。フリップで示されたトップ10のうち、1位が40度で29.8％、2位が42度で21.7％、3位が41度で14.7％だった。

自身の入浴温度について聞かれると、マツコは「9位なんだね。9位なんですよ。2.3％しかいない。少数派だったわよ」とつぶやいた。9位は驚異の45度だった。

とはいえ、45度の湯船に入りっぱなしになるわけではないという。「ちょっと半身浴みたいにしたり、湯船の縁に座ったりとか、いろいろ繰り返しながら。ホント温泉みたいな感じになる」と説明。逆に「ぬる湯とかいらいらする」とも明かした。

温泉などでは、熱めの湯が流れて「近づかないで下さい」と注意書きをされている場所もある。マツコは「ここのところ（近く）にいるのよ」と驚かせた。父が熱湯好きで、子供ながらに水を足して入っているうちに、熱湯に慣れていったと自己分析した。

さらにマツコは驚きの事実を口にした。「私、シャワーの温度、びっくりするよ。50度。シャワーってちょっと、ぬるくなるじゃない？」。スタジオには笑い声が広がり、MC垣花正は「やけどしそう」と心配した。

マツコは「うち風呂場が寒いのよ。45度でシャワー浴びていると、だんだん体、こっち（遠い）側が寒くなっていっちゃうの」と説明。ダブルMCの大島由香里は「気を付けて下さいね」と心配の声を上げた。