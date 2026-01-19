JO1、ドーム公演のキービジュアル＆詳細発表 オフィシャルファンクラブの最速先行受付が開始
ボーイズグループ・JO1が4月に開催するドーム公演『JO1DER SHOW 2026 'EIEN 永縁'』のキービジュアルと公演詳細を発表した。
【ライブ写真】あふれ出る多幸感！しまじろう曲カバーを披露したJO1
2024年からJO1は、ライブのタイトルに“JO1DER SHOW”と掲げ、さまざまな音楽やパフォーマンスで観客を楽しませるためにブランディング。今年は'EIEN 永縁'と題し、今のJO1だからこそ魅せられるショーを繰り広げる。
きょう19日午後5時から、JO1 OFFICIAL FANCLUB最速先行の受付を開始した。
『JO1DER SHOW 2026 'EIEN 永縁'』スケジュール
【東京 | 東京ドーム】
4月8日（水）開場16：30／開演18：30
4月9日（木）開場12：30／開演14：30
【大阪 | 京セラドーム大阪】
4月22日（水）開場17：00／開演19：00
4月23日（木）開場13：00／開演15：00
