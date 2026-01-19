お笑いトリオ「安田大サーカス」の団長安田（51）が19日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。トリオの名付け親だという恩人について語った。

この日のゲスト「ますだおかだ」をよく知る人物としてVTR出演。2人への感謝がテーマになると、安田は増田英彦について「増田さんって自分の損得に関係なく、面白いって思ったら連載とかラジオとかでもしゃべってくれる」と後輩芸人の名前をよく挙げてくれると明かした。

「安田大サーカスはもうますだおかだが作ってくれたようなもので」とも語り、「クロちゃんとHIROくんと事務所行った時に、岡田さんが“サーカスがやってきた〜”って。で“サーカスの団長が安田で、安田大サーカスにしよう”って。作ってくれたのはますだおかだなんです」と岡田圭右の発案でトリオ名が決まったとした。

さらに安田のスーツが破れ、パンツ一丁でネクタイ姿になるネタについても、増田の自宅で格闘技を見ていた際に「団長この格好したらおもろいんちゃうん」と増田がアドバイスしたものだと回顧した。

「だからもう感謝しきれないんですけど、ヘアスタイルいじってる時だけは大っ嫌い」と話して笑わせた。

スタジオでVTRを見た増田は安田の衣装について「当時PRIDEとかでね、ギルバート・アイブルっていう選手が裸でジャケットで入場してきたんです。で“団長、これにしたら”っていう話をして」と助言したと言い、「破れるジャケットにはあいつが考えて。結果、団長が考えてやっているんですよ。我々は何もやっていません」と謙虚に話した。

最後には「だから我々はコンビ名、増田大サーカスにします」とボケ、岡田は「もうええやろ！」と制止して笑わせた。