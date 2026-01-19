【「STREET FIGHTER 6」 animate STAGE】 開催期間：2026年1月17日～2月8日 開催場所：アニメイト秋葉原2号館7F 応援店：アニメイト池袋本店、仙台、札幌、名古屋、福岡パルコ、横浜ビブレ、梅田

アニメイトが1月17日から2月8日まで開催する「『STREET FIGHTER 6』 animate STAGE」について、メディア向けの内覧会が実施されたので、会場の様子をご紹介したい。

「『STREET FIGHTER 6』 animate STAGE」は、アニメイト秋葉原2号館7Fにて開催されるカプコンの対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」のオンリーショップイベント。会場では「スト6」らしい展示が実施されているほか、「スト6」とのコラボ商品が多数販売される。

応援店はアニメイト池袋本店、仙台、札幌、名古屋、福岡パルコ、横浜ビブレ、梅田で、こちらでも新商品が販売される。

会場に入ると「スト6」の対戦画面が映し出される

各ファイターのoutfitのアートワークを集めたパネル

店内の様子

商品ラインナップのなかでも目玉となっているのは、豪鬼をモチーフとしたタンブラー（2,750円）とアクリルアートパネル（3,300円）。どちらもスーパーアーツ「瞬獄殺」のワンシーンがデザインされており、豪鬼らしい渋さと格好良さに溢れるアイテムとなっている。

また、これまであまりグッズ化がされてこなかった、乱入演出イラストを使用したシール「ぺたコレクション」（1パック2枚入440円、1BOX12パック入5,280円）や、各ファイターのイラストが描かれたアクリススタンド（各1,650円）、アームカバー（各2,750円）なども人気という。豪鬼のタンブラーなど、オンラインストアではすでに売り切れている商品も買える可能性があるので、注目するといいだろう。

タンブラー/豪鬼 2,750円

アクリルアートパネル/豪鬼 3,300円

写真奥：アクリススタンド 各1650円/写真手前：キャラバッジコレクション 1パック各440円、1BOX各12パック入各5,280円

写真手前下：ステッカー 各385円/写真手前上：ゴールドカード 各2,000円/写真奥：アームカバー 各2,750円

ぺたコレクション（全24種） 1パック2枚入440円、1BOX12パック入5,280円

なおオンラインストアでは、４月発売予定のグッズとして、ブランカちゃん人形のアイピロー（4,180円）を予約受付中。普段は何の変哲もないぬいぐるみのようだが、パカッと開くとアイピローが登場し、人形部分は枕となって睡眠の手助けをしてくれる。受注販売となっているので、こちらも合わせてチェックいただくといいだろう。

会場ではこのほか、各ファイターへの投票イベントを実施。対戦直前のゲームフェイス画面が使われており、見る角度によって異なる表情となる仕掛けも施されている。グッズ購入の帰りに、推しのファイターに投票してみるのがオススメだ。

ブランカちゃんアイピロー 4,180円

会場内の投票コーナー。見る角度を変えると、ゲーム内のゲームフェイス画面のように表情が切り替わる

(C)CAPCOM