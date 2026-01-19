JO1、4月開催“2大ドーム”日程詳細発表 キービジュアルも解禁【JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁’】
【モデルプレス＝2026/01/19】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が4⽉に開催するドーム公演『JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁’』より、キービジュアルと日程詳細が発表された。4⽉8⽇、9⽇には東京ドーム、4⽉22⽇、23⽇には京セラドーム⼤阪にて開催される。
【写真】JO1、活動終了の鶴房汐恩にメッセージ「これからも仲良くしていけたら」
2024年からJO1は、ライブのタイトルに“JO1DER SHOW”を掲げ、ライブパフォーマンスに定評のある彼らが、より⾊々な⾳楽やパフォーマンスで観客を楽しめるようブランディング。2026年はʻEIEN 永縁’と題し、今のJO1だからこそ魅せられるショーを繰り広げる。
2025年上半期には、初のワールドツアー、そして初の単独東京ドーム公演と常にパワーアップしたステージを展開してきたJO1。今年のドーム公演も見どころだ。（modelpres編集部）
【東京：東京ドーム】
4⽉8⽇（⽔）開場16：30／開演18：30
4⽉9⽇（⽊）開場12：30／開演14：30
【⼤阪：京セラドーム⼤阪】
4⽉22⽇（⽔）開場17：00／開演19：00
4⽉23⽇（⽊）開場13：00／開演15：00
