IVEレイ、憧れの先輩との親密食事ショットが話題「成功したオタク」「幸せそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】ガールズグループ・Red Velvetのジョイ（JOY）が18日、自身のInstagramを更新。6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）とのプライベートショットを公開し、話題を集めている。
【写真】21歳KPOP美女「成功したオタク」推しグループの先輩との親密ショット
ジョイは、グラスを片手にレイと食事を楽しむ姿を公開。頬を寄せ合い、ハートポーズを決める姿も見せている。
過去にRed Velvetのファンであることを公表しているレイ。2025年の旧正月には、2人で自宅で過ごす様子も披露しており「成功したオタク」「2人とも可愛すぎる」「レイちゃん幸せそう！」「仲良い姿が微笑ましい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「成功したオタク」推しグループの先輩との親密ショット
◆レイ、憧れの先輩と食事へ
ジョイは、グラスを片手にレイと食事を楽しむ姿を公開。頬を寄せ合い、ハートポーズを決める姿も見せている。
◆レイ＆ジョイの交流に反響
過去にRed Velvetのファンであることを公表しているレイ。2025年の旧正月には、2人で自宅で過ごす様子も披露しており「成功したオタク」「2人とも可愛すぎる」「レイちゃん幸せそう！」「仲良い姿が微笑ましい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】