【モデルプレス＝2026/01/19】ガールズグループ・Red Velvetのジョイ（JOY）が18日、自身のInstagramを更新。6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）とのプライベートショットを公開し、話題を集めている。

【写真】21歳KPOP美女「成功したオタク」推しグループの先輩との親密ショット

◆レイ、憧れの先輩と食事へ


ジョイは、グラスを片手にレイと食事を楽しむ姿を公開。頬を寄せ合い、ハートポーズを決める姿も見せている。

◆レイ＆ジョイの交流に反響


過去にRed Velvetのファンであることを公表しているレイ。2025年の旧正月には、2人で自宅で過ごす様子も披露しており「成功したオタク」「2人とも可愛すぎる」「レイちゃん幸せそう！」「仲良い姿が微笑ましい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

