兵庫県競馬は、1月20日から姫路競馬場での開催となる。3月12日までの期間中、5つの重賞レースを予定している。



姫路競馬の開催にともない、園田競馬場ではレースは行わず、姫路競馬の場外発売のみを実施する。

園田競馬場公式マスコットキャラクター「そのたん」（左）と、姫路競馬場公式マスコットキャラクター「ひめたん」（画像提供：兵庫県競馬組合）

姫路競馬場の開門時刻は午前10時。JR・山陽電鉄姫路駅北側からは、競馬場直行のファンバスが運行され、午前9時45分から順次、競馬場へ向かう便が出る予定。車で来場の場合、駐車場は午前9時30分から利用でき、料金は1000円。

開催期間中は、来場者向けの企画も展開。今年の姫路開催初日となる1月20日には先着400人にオリジナルネックウォーマー、先着500人に地産のマヨネーズをプレゼントするほか、1月22日の「兵庫クイーンセレクション」をはじめ、重賞レース開催時には、ガラポン抽選会や先着プレゼントを行う予定だ。

一方、場外発売を行う園田競馬場も午前10時に開門。阪急園田駅からはファンバスが随時運行されるが、姫路競馬開催期間中は阪神・JR尼崎駅からのファンバスは運休となる。園田競馬場の駐車場料金は500円。



兵庫県競馬は、来場の際は公共交通機関の利用や、当日の案内表示の確認を呼びかけている。

◆姫路競馬で行われる重賞レース（令和8年）

・1月22日（木） 1回3日目「兵庫クイーンセレクション」

・2月11日（水・祝） 2回5日目「兵庫ウインターカップ」

・2月19日（木） 3回3日目「兵庫ユースカップ」

・2月26日（木） 3回5日目「兵庫若駒賞」

・3月12日（木） 4回6日目「白鷺賞」

