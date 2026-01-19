兵庫県競馬組合は、2025年の成績を対象とした「令和7年優秀競走馬」を発表し、年度代表馬にはオケマル（牡3）を選出した。

オケマルは盛本信春厩舎所属。姫路開催の兵庫若駒賞だけでなく、菊水賞、兵庫優駿、園田オータムトロフィーという園田のビッグタイトルを圧勝劇で制し、兵庫県競馬史上初となる無敗での三冠を達成（2024年から8戦8勝）。最優秀3歳中長距離馬との二冠を獲得した。

オケマル（写真提供：兵庫県競馬組合）

最優秀2歳馬には、園田プリンセスカップなど3競走を制したココキュンキュン（牝2、長南和宏厩舎）が選出。最優秀3歳短距離馬は、兵庫ユースカップを制したエイシンハリアー（牡3、坂本和也厩舎）が受賞した。

ココキュンキュン（写真提供：兵庫県競馬組合）

エイシンハリアー（写真提供：兵庫県競馬組合）

4歳以上の部門では、福永洋一記念を制するなど他地区でも実績を残したエコロクラージュ（牡6、保利良平厩舎）が最優秀4歳以上短距離馬に選ばれた。最優秀4歳以上中長距離馬には、白鷺賞、園田金盃、高知県知事賞を制したオディロン（牡6、森澤友貴厩舎）が輝いた。



また、最優秀牝馬には、ブルーリボンマイルや読売レディス杯で勝利を挙げたヒメツルイチモンジ（牝5、新子雅司厩舎）が選ばれている。

エコロクラージュ（写真提供：兵庫県競馬組合）

オディロン（写真提供：兵庫県競馬組合）

ヒメツルイチモンジ（写真提供：兵庫県競馬組合）

表彰式は3月末ごろの実施を予定しており、当日の模様は「そのだけいば・ひめじけいば公式YouTube」で後日公開される予定。（※各馬の年齢、所属、成績はいずれも2025年時点のもの）