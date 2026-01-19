通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．９％付近に低下 政治リスク内包も低水準にとどまる 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．９％付近に低下 政治リスク内包も低水準にとどまる

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．９％付近に低下 政治リスク内包も低水準にとどまる



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 7.87 5.23 7.53 5.33

1MO 8.61 5.56 7.69 5.84

3MO 8.82 5.70 7.88 6.31

6MO 9.07 6.04 8.16 6.89

9MO 9.20 6.31 8.42 7.28

1YR 9.27 6.51 8.57 7.55





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.38 6.44 6.41

1MO 7.93 7.45 6.71

3MO 8.21 7.91 6.88

6MO 8.71 8.50 7.17

9MO 9.01 8.86 7.41

1YR 9.21 9.13 7.55

東京時間16:34現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は７．９％付近、ユーロドル１週案は５．２％付近に低下している。ただ、ドル円にとっては衆院選、ユーロにとっては米欧がグリーンランド問題をめぐって双方の溝が深まっていることなどが政治リスクとなっている。嵐の前の静けさの感もあり、注意は必要。

外部サイト