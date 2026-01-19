ロンドン序盤はやや円安の動き、欧州株大幅安で始まるも＝ロンドン為替



ロンドン序盤の為替市場は、やや円安の動きで始まっている。ドル円は158円台乗せから一時158.15レベルまで買われた。クロス円も堅調。ユーロ円は183.85付近、ポンド円は211.81付近にそれぞれ本日の高値を更新している。



一方、欧州株は大幅安で取引を開始している。独DAX指数は1.5％安、仏CAC指数も1.7％安で寄り付いた。トランプ米大統領がグリーンランド問題で欧州8カ国に10％追加関税を賦課すると発言。これに欧州も報復措置をとる構えとなっている。



円安については、欧州のリスク回避よりも、引き続き高市政権継続期待の面が強いようだ。



USD/JPY 158.05 EUR/JPY 183.76 GBP/JPY 211.75

