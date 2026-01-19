発泡スチロールに親しみをもってもらい、その有用性について興味を持って欲しいと、発泡スチロールを積み上げる新感覚のイベントが静岡県立裾野高校で行われました。



先週、静岡･裾野市の高校生が挑戦したのは、発泡スチロールの箱を積み上げる新感覚のエンターテインメントゲーム「スタッキング ボックス」



これは、発泡スチロールの製造工場などでスペースを有効活用するために、人力で箱を高く積み上げていたことが始まりで、今回は発泡スチロールをどれだけ高く積み上げられるかを競う「ハコヅミ」に挑戦。





ゲストとして、モノマネ芸人のニッチローさんが招かれ、会場を盛り上げていました。発泡スチロールは98％が空気の素材であり、軽くて柔らかく身体に当たっても安全ですが、10個以上積み上げるとバランスを保つのが難しく…。（参加した生徒）「高くなればなるほど重かったです」（参加した生徒）「難しかったけど楽しかったです。意外と軽かったり、持ちやすかったりしたので、発泡スチロールにもっと触れたいと思いました」（参加した生徒）「あまり意識して発泡スチロールのことを見てなかったけど、これを通していろんなところに発泡スチロールがあるか見ていきたいと思いました」今回のイベントでは、最高で19個積みあげた生徒たち。初めての挑戦では、まずまずの記録なんだそうです。（発泡スチロール協会 横山 勇一郎 広報部長）「発泡スチロールが非常に省資源の素材なんだと、環境にも優しくて生活にも役に立っている素材なんだと、少しでも知ってもらいたいと思っています」「発泡スチロール協会」では、今後も全国各地の学校でイベントを開催し、発泡スチロールの有用性について周知を図っていきたいと話しています。