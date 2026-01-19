スペースワン株式会社は2026年1月16日付で、同社の「カイロス（KAIROS）」ロケット3号機などに施されるロゴの掲出イメージを発表しました。

支援した企業のロゴをロケットなどに掲出

ロゴの掲出は、同社が2026年2月25日23時までの予定で支援を募っているクラウドファンディングの、法人・団体向けリターンとして用意されたものです。

掲出場所は、カイロス3号機のフェアリングと1段目、発射場のロケット組み立て足場、打ち上げ当日の記者会見場に設置されるバックボードとなります。記者会見場バックボードのロゴには、カイロス3号機とロケット組み立て足場に掲出されたものも含まれます。

カイロス3号機のロゴ掲出イメージ

【▲ カイロス3号機のロゴ掲出イメージ。スペースワンのプレスリリースから引用（Credit: スペースワン）】

カイロス3号機へのロゴ掲出企業は以下の通りです。

・キヤノン株式会社

・株式会社 IHI エアロスペース

・株式会社日本政策投資銀行

・株式会社奥井組

・光洋機械産業株式会社

・株式会社テクニカルサポート

ロケット組み立て足場のロゴ掲出イメージ

【▲ ロケット組み立て足場のロゴ掲出イメージ。スペースワンのプレスリリースから引用（Credit: スペースワン）】

ロケット組み立て足場へのロゴ掲出企業は以下の通りです。

・清水建設株式会社

・関西電力株式会社

・関電プラント株式会社

・株式会社みずほ銀行

・株式会社奥井組

・JFE エンジニアリング株式会社

記者会見場バックボードのロゴ掲出イメージ

【▲ 記者会見場バックボードのロゴ掲出イメージ。スペースワンのプレスリリースから引用（Credit: スペースワン）】

記者会見場バックボードへのロゴ掲出企業は以下の通りです。

・佐藤精機株式会社

・東洋航空電子株式会社

・株式会社童夢

・株式会社パスコ

打ち上げ予定日は2026年2月25日

カイロス3号機の打ち上げ予定日は日本時間2026年2月25日、打ち上げ時間帯は11時00分〜11時20分です。打ち上げ予備期間は2026年2月26日〜2026年3月25日となります。

ペイロードは以下の小型衛星で、高度約500kmの太陽同期軌道に投入される予定です。

・テラスペース株式会社の「TATARA-1R」

・株式会社Space Cubicsの「SC-Sat1a」

・広尾学園の「HErO（Hiroo Engineering for Orbit）」

・株式会社アークエッジ・スペースの「AETS-1」

・TASA＝台湾国家宇宙センターの「NutSat-3」

