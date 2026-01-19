“お受験シーズン”を迎えた1月19日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は、勝ち運が上がり過ぎる「大阪勝飯グルメ」を一挙紹介！ ロケを担当するのは、昨年の「M-1グランプリ」で初めて決勝進出を果たした豪快キャプテンの“ギャンゴリ”こと山下ギャンブルゴリラと、べーやんの２人。ロケが行われたのはM-1決勝本番の４日前。優勝に向けて、誰よりも勝ち運が欲しいファイナリストが“勝飯”で運気を上げていく！

勝ち運が上がる勝飯、1軒目は難波にあるトンカツ専門店へ。牛１頭からわずか２％しかとれない希少部位を使ったヘレカツ定食には、キャベツではなく大根が添えられ、あっさりと食べられるのが特徴。受験前日でもペロリと食べられて、ゲン担ぎにもぴったりだ。そんなファイナリストにもぴったりな一品を食べたギャンゴリは、あまりのおいしさに感動し、ゴリラのように胸を叩くドラミングならぬ「ウマミング」を発動！？

勝飯２軒目は、道頓堀で行列ができる人気のトンカツ店。「日本一を食べて日本一になろう」と、名物の「日本一分厚いかつサンド」をいただく。また実は、この店のバイトリーダーは芸人でもあり、昨年のM-1にも出場したそう。結果は１回戦敗退だったものの、かつてはラグビーで全国大会に出場した経歴を持つ彼が、２人に運気が上がる秘策を伝授するが…。

３軒目は、西天満にあるカツカレー専門店へ。モチベーションが爆上りするという店主自慢のカツカレーが登場する。べーやんは「すごい！ 何これ!?」と、コクのある絶品に驚き、ギャンゴリも軽さすら感じる今までにない味わいに感激。思わず、レア過ぎる(？)「ウマミング三三七拍子」が飛び出す！

M-1では、６位となった豪快キャプテン。その敗因についてギャンゴリは「僕の大緊張ですね」と振り返る一方、べーやんはきらびやかなセットやかっこいいせり上がりに大興奮ですっかり楽しんでいた様子。そんな正反対の２人の間で起こっていた、本番直前の裏話も明かされる。そして岡村は、昨年のM-1を石垣島で見ていたというが、豪快キャプテンの漫才に対する評価は…！？

さらに今回、M-1で大健闘した豪快キャプテンについて、M-1終了直後に街で人気度調査を実施。M-1を通して豪快キャプテンのことをどう思ったか、お笑いが大好きな関西人の声を聞いていく。

まずは大人世代を調査。すると、男女問わず好意的な声ばかりに。そんな中、べーやんと同じ広島出身の女性からはべーやんのお父さんにまつわる暴露話が飛び出す。また多くの女性から、ギャンゴリの印象について意外な意見が続出！キッズ世代に聞いてみても、「一番おもろい」「完璧」と大人気の２人だが、「ギャンブルゴリラ」という芸名については厳しい意見も…。さらに、シニア世代からも認知度は高く、大絶賛の声が相次ぐ！

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。19日（月）はよる11時10分スタート。

