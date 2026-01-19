µð¿Í¤Î¾¾ËÜ¡Ö·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¡×¡¡FA°ÜÀÒ¡¢ÂÎ»È¤Ã¤¿ÂÇ·â°Õ¼±
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò»È¤Ã¤Æµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤¬19Æü¡¢²Æì¸©°Ë¹¾Â¼¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ËÁ´»î¹çÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò·Ç¤²¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£2022Ç¯¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤âºòµ¨¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç30°ÂÂÇ¡¢3ÅðÎÝ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÌÜ»Ø¤¹¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤È¤·¤Æ130°ÂÂÇ¡¢15ÅðÎÝ¤òÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡Â®µå¤ËÂÇ¤ÁÉé¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÏÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä°Õ¼±¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¡£ÂÇµå¤ËÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤·Á¤òÌÏº÷¤·¡Ö¼ê¤¬Àè¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤ª¤Ê¤«¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ÂÎ´´¶¯²½¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏËèÆü10¼ïÎà°Ê¾å¡£¡Ö¤¤¤¤·Á¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£