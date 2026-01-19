「1回…別れよ」ヒコロヒー、“絶縁宣言”したはずの人物とわずか1カ月後「元サヤでした」

ヒコロヒーが10年来の親友と一度距離を置いていたことを明かす場面があった。

【写真】実は大親友！紅しょうが稲田とヒコロヒーのクリスマスパーティーの写真

1月15日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ゲストに稲田の親友であるヒコロヒーが登場。番組MCのぺえ、RIHO（平成フラミンゴ）、稲田とともにトークを繰り広げた。

同番組は他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティで、今回はヒコロヒーが稲田からの「これから私どうしたらいいかな？」という切実な質問に答えた。

稲田が「下北行こう」と言えば一緒についてきてくれ、「今日飲もう」と言えばどこでも来てくれるというヒコロヒー。この手の恋愛の話題は普段もしているそうだが、結婚願望がある稲田は「今マジ本当に何もない、2026年どうする？」と焦りを感じているという。

そんな結婚がしたい稲田に、ヒコロヒーは「考え方を変えてみたらどうかな」とアドバイスを送る。

その理由を「結婚にめがけて走り出す女の子って、どうしても相手の男性を条件で絞ることしかできない」と分析。年収・年齢・ルックスといった条件で相手を選んでしまうと、条件だけで「誰でもいい」となった結果その人の愛し方がわからなくなると指摘した。

そこでヒコロヒーは、「だからもうちょい手前でいいんちゃう？ 結婚がしたいっていうよりも飲んでて楽しい人がほしいとか、愚痴を話しやすい人がほしいとか、映画をサクッと観に行けるような人とか、そのくらい手前の探し方はどうでしょう」と助言。

これには稲田も「初めていいこと言ってくれたね」と感心した。

一方でヒコロヒーは「話し合った結果もあってワシらも悪い」と、稲田が恋愛に集中できない一因が自身たちにもあると語る。

それは、ヒコロヒー自身も男性との食事後に「今から飲まへん？」と稲田を誘うなど、恋愛よりも「芸人同士で飲んでるのが勝ってもうてる」と説明した。

その状況に危機感を感じ、昨年の9月頃に「1回…別れよ」と話し合ったそう。

ヒコロヒーは当時を「楽しすぎるから恋人がほしいモードにいかないって一回離れた時期があった」としながら、「でも10月ぐらいに会っちゃって…こっちも元サヤでしたね」と笑いを誘っていた。