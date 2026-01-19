長期離脱を乗り越えたDF伊藤洋輝、名門バイエルンで見据えるW杯イヤー「もう一回思い通りにサッカーをしたい」【インタビュー】
日本代表DF伊藤洋輝(バイエルン)は昨年11月22日、右足中足骨骨折による長期離脱から8か月ぶりの公式戦復帰を果たし、公式戦6試合のピッチに立って2025年を終えた。24年夏の受傷以降、合計3回にもわたった同じ箇所のケガを乗り越え、26年は上り調子で迎える2度目のW杯イヤー。今季好調を続ける名門バイエルンで飛躍を誓う伊藤の思いを聞いた。
―ここまでの1年を振り返ってください。
「ケガが続いて2月に復帰したけど、また代表明けにケガをして、リハビリでのシーズンスタートでしたけど、1か月くらい前に復帰できて、試合も最初は途中からでしたけどスタメンで2試合出て、90分間やるコンディションはまだ整っていないんですけど、プレー時間も管理されながら最後の試合も勝ったので、良い流れでウインターブレイクを迎えられたと思います」
―ケガからの回復度合いはいかがですか。
「骨折したところは時間をかけて、骨密度などもしっかり測りながら治したので、いまは骨の心配というよりも、7〜8か月休んだ後の筋肉を時間が空いたぶん気にしないといけないので、そこはしっかりチームのほうでも管理されながらハードな練習もできているので、試合に向けてしっかり準備できているかなと思います」
―中足骨のケガは痛みが出るか出ないかも含め、再発にも不安や悩みがあったと思うのですが、どう乗り越えてきましたか。
「やっぱりもう一回自分の思うようにプレーしたいというところだけですね。3回目の時はチームにも了承をもらってオペは日本でやろうとすぐに決めて、もう一回思い通りにサッカーをできるところまでやりたいというところが一番大きかったので、そこの情熱がなくならなかったので続けられたと思います」
―復帰した時期は右膝前十字靭帯断裂で長期離脱をしていたアルフォンソ・デイビス選手と同じタイミングでした。
「彼も膝の大きなケガをしましたが、本当に毎日のようにリハビリで一緒に過ごしていました。ポジションが同じということもありますが、お互いにしっかりコンディションを上げていきながら、試合数が多いのでお互いプレーする時間もあると思うし、お互いがチームの力になれるようにいい状態でコンディションを保っていければいいなと思っています」
―彼はバイエルンで長くプレーしている選手ですが、そういった選手とリハビリができるのは心強いものですか。
「そうですね。リハビリに来る選手も小さなケガの選手もいてたびたび変わりますが、彼は9か月とかかかるケガで、(クラブW杯で足首脱臼と腓骨骨折の重傷を負った)ムシアラもそうですし、リハビリで同じくらい朝からずっと長く一緒にいた選手なので一人よりは良かったのかなと思いますね」
―復帰戦ではオリーセがゴールを決めた後、アシストのパスを出した伊藤選手のところに来てゴールパフォーマンスをしていたシーンが印象的でした。
「みんなが外から見ているよりも、彼もすごいフレンドリーだし、チーム全員がそうですね。チームとして人数は少ないと思うんですが、そのぶんまとまってチーム一体となってプレーできていると思うので、そこが僕らのいまの強さでもあるのかなと思いますね」
―そのあたりの雰囲気はなかなか外から分からないものでもあるんですが、バイエルンというビッグクラブをどう感じていますか。
「クラブの大きさは初日から感じました。ファンもそうだし、移動やホテルの環境、スタッフの数などこれまでとの違いはすぐに感じました」
―その中で伊藤選手が得ているものを言語化するとしたら、どのようなものでしょうか。
「まず練習のレベルがやっぱり高いですし、もちろんリーグ戦でプレーする相手よりも練習で対面する選手がトップクラスの選手なので、そこが一番得ているものだと思いますね。試合に余裕を持って臨めるのが自分たちの強みかなと思います」
―たしかに彼らと普段プレーいると、W杯でも「こんな選手がいるのか」とはならなさそうですね。
「そうですね。できればチームメートがいる国と当たりたかったんですけど、そこはトーナメントで対戦できればなと楽しみにしています(笑)」
―今季のバイエルンは開幕から公式戦15連勝、ここまで21勝2分1敗(取材時点)とブンデスリーガの中でも欧州の舞台でも圧倒した戦いをできていると思います。その結果が出ている要因をどのように捉えていますか。
「個の能力があるのはもちろん当たり前なんですが、その中でも僕らはチームのためにハードワークできるところと、オーソドックスな戦術でも個のところで勝てる、一人一人が責任を持って自分の仕事をこなせるところが強みなんじゃないかと思います」
―スター選手が目の前の試合にフォーカスして戦うというのは決して簡単なことではないと思いますが、バイエルンのどこが違うと感じますか。
「僕は昨年からバイエルンに入りましたが、(コンパニ)監督も新しく来て、まず守備のところに関しては自分がマークすべき選手というのがはっきり決まっている中で、例えばウイングの選手もサイドバックが上がってきたらしっかりついていかなきゃいけないということを、一人ひとりが練習から責任を持ってやれていることが試合に活きている部分だと思います。そういった守備のところが一番大きいのと、攻撃のところではアイデアのある選手、クオリティーのある選手が本当に多いので、後ろから見ていても面白いですし、そういうところでプレーできるのは幸せだなと思っています」
―年内最終戦のハイデンハイム戦では左SBでプレーしていて、守備の役割だけでなく流れの中で“8番”のポジションまで行くシーンが見られるなど、攻撃陣の中に入ってプレーしているようでした。そのあたりの役割はどのように感じていますか。
「まずは監督が試合前に、スタッフも含めたミーティングでチームに対してそれぞれの役割を与えていて、その与えられたことをしっかりこなせているというのがあると思います。あとは選手それぞれに合わせてポジショニングをフレキシブルに変えながらプレーできている部分もあると思います。たとえばこの前の試合はゲレイロがボランチでプレーしていましたが、彼ももともとは左SBの選手ですし、そうやってフレキシブルにプレーするところの良さと、相手がどう守備をしてくるかをしっかり分析した上で自分たちがプレーできた結果が、ああいうゴールなどにつながってきたと思います」
―今季はここまで17歳のレナート・カールがブレイクするシーズンになっていますが、先日は16歳のカシアノ・キアラも試合に出ていました。若手選手が抜擢されている印象がありますが、どう感じていますか。
「普段の練習から若い選手が入っていて、セカンドチームから毎日のように5〜6人が来ますし、期待された10代の若い子がバイエルン・ミュンヘンのトップチームでプレーできる、練習できる環境というのは彼らにとってこれ以上ないものだと思うので羨ましさもありながら、彼らも自信を持って練習からプレーしていると思います。いまはカールがコンスタントに試合に出ていますけど、ここからもっともっと若い選手が出てきて、いろんな選手がミックスされた、誰が出てもクオリティーの変わらないプレーができればベストだと思うのでそこは楽しみですね」
―日本代表についても聞かせてください。3月のW杯出場に貢献したあと、長らく代表を離れる形となりましたが、どう捉えていますか。
「あの試合でバーレーンに勝ってW杯出場をホームで決められたのは気持ち良かったですし、すごく嬉しいことでしたけど、やっぱりW杯になればアジアとは全く違う戦い方も必要になってくると思うので、そこをまたしっかり準備していければいいかなと思っています」
―不在の間の戦いをどう見ていましたか。
「試合自体はそれほどまだ見ていないですけど、代表チームからセットプレーの映像などが共有されていたので、それを見ながらW杯に向けて着実に準備しているんだなというのは感じています」
―現状でW杯をどう見据えていますか。バイエルンのような環境で試合に出て良いパフォーマンスをしていれば、自然とつながっていくものだとは思いますが。
「そうですね。まずはケガが続いた時期もあるので、チームで試合にしっかり絡んでコンディションを戻していく必要があると思いますし、W杯も11人だけじゃないので。リーグが3試合あってトーナメントに向けて本当に全員の力が必要になると思うので、自分はスタメンだろうがベンチであろうがしっかり準備をしていくことが前回の経験を含めても大事だと感じたので、しっかりとコンディションを上げるところに集中してやっていきたいと思います」
―W杯の前にはイングランド戦もあります。
「そうですね。イギリスでイングランド代表とやれるのはW杯に向けてすごく良い機会になると思います。まずは自分たちの力がどれくらい通用するかをしっかりと確かめるいい舞台になりますし、いい準備をして挑みたいと思います」
―ハリー・ケインとの対戦にもなります。
「練習からやっているので(笑)。でも試合でやるというのは楽しみですね」
(インタビュー・文 竹内達也)
