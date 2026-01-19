明日の為替相場見通し＝キング牧師誕生日で様子見も 明日の為替相場見通し＝キング牧師誕生日で様子見も

今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米国は１９日がキング牧師誕生日で祝日となるために参加者が限られ、様子見姿勢が強まりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５７円７０～１５８円４０銭。



今日は、グリーンランドを巡る欧米の対立が懸念されるなか、リスク回避の動きが膨らみ一時１５７円４０銭近辺へドル安・円高が進んだ。ただ、夕方の欧州時間にかけては１５８円台を回復した。依然として、グリーンランド問題を巡る動向が注目されるほか、衆院選に絡み高市政権の積極財政の行方にも関心が集まっているが、キング牧師誕生日で相場は模様眺めとなる展開も予想される。







出所：MINKABU PRESS