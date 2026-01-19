JO1 ドーム公演『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’』のキービジュアル＆詳細公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が、4月に開催するドーム公演『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’』のキービジュアルと公演詳細を発表した。

■東京ドームと京セラドーム大阪で全4公演

ドーム公演は、4月8日・9日には東京・東京ドーム、4月22・23日には大阪・京セラドーム大阪にて開催。

2024年からJO1は、ライブのタイトルに“JO1DER SHOW”と掲げ、ライブパフォーマンスに定評のある彼らが、よりいろいろな音楽やパフォーマンスで観客を楽しめるためにブランディング。今年は‘EIEN 永縁’と題し、今のJO1だからこそ魅せられるショーを繰り広げる。

2025年上半期に、初のワールドツアー、そして初の単独東京ドーム公演と常にパワーアップしたステージを展開してきたJO1。今年のドーム公演にも期待が高まる。

なお、チケットのJO1 OFFICIAL FANCLUB最速先行受付が実施中。詳細は特設サイトで。

■ライブ情報

『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’』

04/08（水）東京・東京ドーム

04/09（木）東京・東京ドーム

04/22（水）大阪・京セラドーム大阪

04/23（目）大阪・京セラドーム大阪

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

Blu-ray＆DVD『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』

2026.03.04 ON SALE

Blu-ray＆DVD『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-」』

『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’』特設サイト

https://cloud.jo1.jp/feature/jo1dershow2026_eien

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/