

1月第2週の上昇率ランキングの上位は日本の半導体関連企業に投資するファンドとなりました。1位の「半導体関連日本株式戦略ファンド（半導体ジャパン）」はアクティブファンド、2位の「野村インデックスファンド・日経半導体株（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経半導体株）」と3位の「ｅＭＡＸＩＳ日経半導体株インデックス」は日経半導体株指数（トータルリターン）を連動対象とするインデックスファンドです。



下落ランキング上位ファンドの基準価額の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「香川県応援ファンド」は2000円、2位の「三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン」は2200円、3位の「ＧＷ７つの卵」は1700円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +10.21％ 半導体関連日本株式戦略ファンド（半導体ジャパン）

運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント



2位 +9.76％ 野村インデックスファンド・日経半導体株（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経半導体株）

運用会社:野村アセットマネジメント



3位 +9.76％ ｅＭＡＸＩＳ日経半導体株インデックス

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -14.85％ 香川県応援ファンド

運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント



2位 -14.57％ 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント



3位 -11.63％ ＧＷ７つの卵

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント



