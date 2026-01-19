　1月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは283銘柄。東証終値比で上昇は145銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6166>　中村超硬　　　　　　659　 +190（ +40.5%）
2位 <3727>　アプリックス　　　　276　　+53（ +23.8%）
3位 <7280>　ミツバ　　　　　　 1754　 +300（ +20.6%）
4位 <6522>　アスタリスク　　　　479　　+80（ +20.1%）
5位 <4531>　有機薬　　　　　　　534　　+80（ +17.6%）
6位 <7746>　岡本硝子　　　　 1291.1 +191.1（ +17.4%）
7位 <157A>　Ｇモンスター　　 1125.1 +122.1（ +12.2%）
8位 <198A>　ポスプラ　　　　　　381　　+31（　+8.9%）
9位 <4082>　稀元素　　　　　 4105.5 +265.5（　+6.9%）
10位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　105.4　 +6.4（　+6.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7771>　日本精密　　　　　　365　　-25（　-6.4%）
2位 <6224>　ＪＲＣ　　　　　　 1330　　-77（　-5.5%）
3位 <6269>　三井海洋　　　　　13651　 -694（　-4.8%）
4位 <6255>　エヌピーシー　　　　685　　-33（　-4.6%）
5位 <6840>　ＡＫＩＢＡ　　　　　470　　-20（　-4.1%）
6位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　 1285.1　-46.9（　-3.5%）
7位 <4572>　カルナバイオ　　　　481　　-16（　-3.2%）
8位 <6085>　アーキテクツ　　　　392　　-13（　-3.2%）
9位 <5341>　アサヒエイト　　　237.2　 -7.8（　-3.2%）
10位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　 65　　 -2（　-3.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6723>　ルネサス　　　　　 2349　+26.5（　+1.1%）
2位 <2802>　味の素　　　　　　 3691　+38.0（　+1.0%）
3位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2371　+20.0（　+0.9%）
4位 <4506>　住友ファーマ　　　 2408　+20.0（　+0.8%）
5位 <4324>　電通グループ　　　 3150　+24.0（　+0.8%）
6位 <7261>　マツダ　　　　　　 1265　 +8.0（　+0.6%）
7位 <8058>　三菱商　　　　　 4142.8　+24.8（　+0.6%）
8位 <4751>　サイバー　　　　　 1451　 +8.0（　+0.6%）
9位 <7012>　川重　　　　　　　14645　　+75（　+0.5%）
10位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 4000　　+18（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　478.7　 -5.4（　-1.1%）
2位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　 2153.5　-23.5（　-1.1%）
3位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 2101　 -7.0（　-0.3%）
4位 <6501>　日立　　　　　　　 5202　　-17（　-0.3%）
5位 <4902>　コニカミノル　　　714.9　 -2.2（　-0.3%）
6位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　692.1　 -2.0（　-0.3%）
7位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　　217　 -0.5（　-0.2%）
8位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　381.8　 -0.8（　-0.2%）
9位 <4689>　ラインヤフー　　　　411　 -0.7（　-0.2%）
10位 <5401>　日本製鉄　　　　　　668　 -1.1（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース