1月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは283銘柄。東証終値比で上昇は145銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円高と買われている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6166> 中村超硬 659 +190（ +40.5%）

2位 <3727> アプリックス 276 +53（ +23.8%）

3位 <7280> ミツバ 1754 +300（ +20.6%）

4位 <6522> アスタリスク 479 +80（ +20.1%）

5位 <4531> 有機薬 534 +80（ +17.6%）

6位 <7746> 岡本硝子 1291.1 +191.1（ +17.4%）

7位 <157A> Ｇモンスター 1125.1 +122.1（ +12.2%）

8位 <198A> ポスプラ 381 +31（ +8.9%）

9位 <4082> 稀元素 4105.5 +265.5（ +6.9%）

10位 <4833> Ｄｅｆコン 105.4 +6.4（ +6.5%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <7771> 日本精密 365 -25（ -6.4%）

2位 <6224> ＪＲＣ 1330 -77（ -5.5%）

3位 <6269> 三井海洋 13651 -694（ -4.8%）

4位 <6255> エヌピーシー 685 -33（ -4.6%）

5位 <6840> ＡＫＩＢＡ 470 -20（ -4.1%）

6位 <4422> ＶＮＸ 1285.1 -46.9（ -3.5%）

7位 <4572> カルナバイオ 481 -16（ -3.2%）

8位 <6085> アーキテクツ 392 -13（ -3.2%）

9位 <5341> アサヒエイト 237.2 -7.8（ -3.2%）

10位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 65 -2（ -3.0%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6723> ルネサス 2349 +26.5（ +1.1%）

2位 <2802> 味の素 3691 +38.0（ +1.0%）

3位 <6752> パナＨＤ 2371 +20.0（ +0.9%）

4位 <4506> 住友ファーマ 2408 +20.0（ +0.8%）

5位 <4324> 電通グループ 3150 +24.0（ +0.8%）

6位 <7261> マツダ 1265 +8.0（ +0.6%）

7位 <8058> 三菱商 4142.8 +24.8（ +0.6%）

8位 <4751> サイバー 1451 +8.0（ +0.6%）

9位 <7012> 川重 14645 +75（ +0.5%）

10位 <9984> ＳＢＧ 4000 +18（ +0.5%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <4005> 住友化 478.7 -5.4（ -1.1%）

2位 <5411> ＪＦＥ 2153.5 -23.5（ -1.1%）

3位 <8001> 伊藤忠 2101 -7.0（ -0.3%）

4位 <6501> 日立 5202 -17（ -0.3%）

5位 <4902> コニカミノル 714.9 -2.2（ -0.3%）

6位 <9501> 東電ＨＤ 692.1 -2.0（ -0.3%）

7位 <9434> ＳＢ 217 -0.5（ -0.2%）

8位 <6472> ＮＴＮ 381.8 -0.8（ -0.2%）

9位 <4689> ラインヤフー 411 -0.7（ -0.2%）

10位 <5401> 日本製鉄 668 -1.1（ -0.2%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



