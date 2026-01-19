¡ØÅìµþP.D.¡Ù¼ç±é¡¦Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¶ÚÆù¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂÀ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?!¡×¡Ö´é¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÏÓ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²Ð9¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤Î¶Ú¥È¥ì»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÀ¨¤¤¶ÚÆù¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¥ã¡¼¡¼¡¼!!!ÏÓ¤¬¤¹¤´¤¤¡×Ê¡»ÎÁóÂÁ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡È¶ÚÆù¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÊ¡»Î¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸ø¼°X¤Ë¤âÊÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÚÆùÎ´¡¹¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂÀ¤¤Æó¤ÎÏÓ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡»Î¤ÎÉáÃÊ¤Î»Ñ¤«¤éÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¶ÚÆù¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´é¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÏÓ¡×¡Ö¶ÚÆù¥â¥ê¥â¥ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¥ã¡¼¡¼¡¼!!!ÏÓ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¶ÚÆù¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ª´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ë¨¤¨¡Á¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂÀ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?!¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤Î»þ¤ÏºÙ¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤ËÏÓ¼þ¤êÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
