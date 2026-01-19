ホラン千秋 （C）ORICON NewS inc.

　タレントのホラン千秋が、19日放送のTBS系『Nスタ』（月〜金　後3：49）に生出演。昨年3月末にメインキャスターを卒業した同番組に、コメンテーターとして久しぶりに登場した。

【写真あり】Nスタカラーに大胆チェンジ！笑顔を浮かべるホラン千秋

　前番組『ゴゴスマ』とのクロストークで、石井亮次アナが井上貴博アナと並ぶホランの姿を見て驚き。ホランは笑顔を浮かべつつ、髪色について「Nスタカラーにしてきました」と声を弾ませた。

　クロストーク後の井上アナとの軽妙なかけあいも健在で、ホランが「報道番組初めてだからそわそわしちゃう」と茶目っ気たっぷりにボケると、井上アナが「8年間返せ！」とツッコミを入れるなど、和やかな空気に包まれていた。