ホラン千秋、髪色大胆チェンジで『Nスタ』久々登場 井上貴博アナとのかけあいも健在
タレントのホラン千秋が、19日放送のTBS系『Nスタ』（月〜金 後3：49）に生出演。昨年3月末にメインキャスターを卒業した同番組に、コメンテーターとして久しぶりに登場した。
【写真あり】Nスタカラーに大胆チェンジ！笑顔を浮かべるホラン千秋
前番組『ゴゴスマ』とのクロストークで、石井亮次アナが井上貴博アナと並ぶホランの姿を見て驚き。ホランは笑顔を浮かべつつ、髪色について「Nスタカラーにしてきました」と声を弾ませた。
クロストーク後の井上アナとの軽妙なかけあいも健在で、ホランが「報道番組初めてだからそわそわしちゃう」と茶目っ気たっぷりにボケると、井上アナが「8年間返せ！」とツッコミを入れるなど、和やかな空気に包まれていた。
