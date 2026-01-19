愛知県豊川市の回転すし「武蔵丸」は、大ぶりで新鮮なネタに、手間を惜しまない職人仕事、そして人の力を生かした接客で、東三河を代表するローカル回転すしとして支持を集めています。

■大ぶりネタで人気のローカル回転すし



回転すし「武蔵丸 本店」は、平日のお昼にもかかわらず、テーブル席からカウンター席まで満席の人気店。

23年前に豊川本店が誕生した武蔵丸は、現在、東三河を中心に6店舗を展開するローカルの回転すしチェーンです。



客：

「新鮮でネタも大きい。サーモンは脂がのっていて食べ応えがある」



他の客：

「ネタが大きい。少し値段が高いけど、大きさと味で十分満足」

武蔵丸の寿司ネタは、1貫1貫が大ぶり。脂がのった旬の「寒ブリ」（374円）は、チェーンとは思えないサイズです。「トロサーモン」（462円）は皿からはみ出しそうなほど大きく、「一本穴子」（539円）も1貫で特大サイズ。

「びっくりねぎトロ」（319円）は、まるでソフトクリームのような盛り付けです。

■グルメ回転すしのこだわり



こだわりは、ネタの大きさだけではありません。



店長：

「こちらは熟成真鯛。4日間熟成させて、旨味をしっかり引き出しています」

武蔵丸は「グルメ回転すし」をコンセプトに、手間暇をかけた寿司を提供しています。



「自家製ゆでえび」（319円）は、冷凍品を使わず手仕込み。身が厚く、ぷりぷりとした食感です。中でも特に人気なのが、本マグロを贅沢に使った「本マグロ三味」（924円）。

店長：

「冷凍していない生の本マグロです。モチっとした食感があって、お得な価格帯だと思います」



厳選した本マグロをさばいてから一度も冷凍せず、赤身・中トロ・大トロを一皿で楽しめます。

さらに、北海道・函館から直送したやりイカのゲソ・エンペラ・胴の3つの部位を味わえる「やりイカ三昧」（374円）など、素材を余すことなく楽しめる寿司がそろいます。

■人の力が支える支持の理由



客：

「普通のチェーン店さんよりは値段が高い」



別の客：

「3人で20皿ちょっと食べるけど、1万円くらい」



確かに、一般的な回転すしチェーンに比べると、価格は高めです。

客：

「雰囲気が好き。店員さんとコミュニケーションがとれる」



別の客：

「仲良くしてくれる店員さんがいて、楽しくご飯が食べられる」



店長：

「うちが掲げているのが、『人間力回転すし』。おもてなしで違いをみせる」

人件費削減や機械化が進む中、あえてその流れに乗らず、従業員の「人間力」を生かした接客とサービス。それこそが、武蔵丸が長年、支持されている理由です。



2026年1月5日放送