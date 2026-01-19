ゾンビ化したしずる純を救え！相方・池田がくっきー！＆ザコシ＆川北＆ケムリと救出に奔走 『MAD5』#3
野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリによるABEMAの特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）の第3回が、きょう19日午後11時から放送。今回は池田の相方・純がゾンビ化するという前代未聞の展開が待ち受ける。
【独占インタビュー動画】 くっきー！＆ザコシ＆しずる池田＆川北茂澄＆松井ケムリ『MAD5』
『MAD5』は、くっきー！とハリウッドザコシショウが開設したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』から生まれたプロジェクト。枠に収まらない発想力と個性を武器に、5人が毎回異なるテーマに挑む。
#3では、東京・杉並区の方南銀座商店街を舞台に街ブラロケを敢行。くっきー！の「日本の商店街を盛り上げよう！」というタイトルコールで始まり、ケムリも「すごいフラットな企画ですね」驚くほど穏やかなロケとしてスタートするが、その空気は突如一変する。
慌てて駆け寄ってきた池田の手には、鎖でつながれた、ゾンビ化した相方・純の姿があった。池田は「一緒にネタ合わせしてたら、変な虫に噛まれてゾンビになっちゃった」と説明し、「まだネタやりたいっす」という純の言葉を代弁しながら、人間に戻すため力を貸してほしいと懇願する。
こうして急きょ始動した“純ゾンビ救出ミッション”。『MAD5』の5人は商店街を巡りながら、ネギによる解毒やビニールテープでの拘束など、思いつく限りの方法を試していく。しかし、その荒療治が思わぬ事態を招き、純ゾンビはまさかの逃走を図る。
さらに、#1で池田が自ら髪を刈るという奇策で撃退した因縁の“川崎不良”が再び登場。相方を守るため、池田は再び不良たちの前に立ちはだかり、「しずる・池田vs川崎不良」の因縁対決が再燃する。
【独占インタビュー動画】 くっきー！＆ザコシ＆しずる池田＆川北茂澄＆松井ケムリ『MAD5』
『MAD5』は、くっきー！とハリウッドザコシショウが開設したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』から生まれたプロジェクト。枠に収まらない発想力と個性を武器に、5人が毎回異なるテーマに挑む。
慌てて駆け寄ってきた池田の手には、鎖でつながれた、ゾンビ化した相方・純の姿があった。池田は「一緒にネタ合わせしてたら、変な虫に噛まれてゾンビになっちゃった」と説明し、「まだネタやりたいっす」という純の言葉を代弁しながら、人間に戻すため力を貸してほしいと懇願する。
こうして急きょ始動した“純ゾンビ救出ミッション”。『MAD5』の5人は商店街を巡りながら、ネギによる解毒やビニールテープでの拘束など、思いつく限りの方法を試していく。しかし、その荒療治が思わぬ事態を招き、純ゾンビはまさかの逃走を図る。
さらに、#1で池田が自ら髪を刈るという奇策で撃退した因縁の“川崎不良”が再び登場。相方を守るため、池田は再び不良たちの前に立ちはだかり、「しずる・池田vs川崎不良」の因縁対決が再燃する。