タレント江口ともみ（57）が、19日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。96年に結婚をした、夫でタレントのつまみ枝豆（67）からのプロポーズについて明かした。

MCの黒柳徹子（92）から「つまみ枝豆さんとご結婚っていう時はどうだったんですか？」と質問されると、「もう、それは反対でした、母は」と答えた。

そして「やっぱり芸人さんっていうイメージがね。しかも、たけし軍団なので…。なんか服をまとっていないようなイメージがあるような団体ですので、反対はしていたんですけども。割と父がやっぱり応援はしてくれていたので、少しずつ後押しはしてくれて」と明かした。

続けて「ただ、プロポーズでね、私は『白馬に乗った王子様に来てほしい』っていうことを昔から言っていたんですけれども。家に来た時に、白い全身タイツに、白い自転車で来ちゃったんです。そしたら、やっぱり、また母は反対しますよね。こんなところには心配して嫁には出せない」と振り返った。

そして「ですけれども、まあ、それは大したことになったっていうことで、もう1度きちんと身なりを整えて、改めて実家のほうに、あいさつに来てくれまして。無事、結婚することができました」と明かした。