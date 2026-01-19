梅澤美波、“水着×ワンピ”のビーチコーデでお散歩！ 2nd写真集『透明な覚悟』先行カット公開
2月3日に発売される乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先行カット第12弾が公開された。
【写真】梅澤美波のさまざまな表情が楽しめる2nd写真集『透明な覚悟』裏表紙ギャラリー
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
先行カット第12弾は、チンクエテッレの街を、水着×ワンピというビーチならではのコーデで散歩するカット。どこか少女らしさを感じるおさげヘアは、本人リクエスト。あどけない笑顔と、大胆な背中の肌見せのギャップに沼りそうな一枚となっている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2月3日発売。定価2800円（税込）。
