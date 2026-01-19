「もう断言できる」ロバート・ダウニー・Jr.、ティモシー・シャラメを演技界の「偉人の1人」と大絶賛
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で、3月に開催されるアカデミー賞に向けて爆走中のティモシー・シャラメ（30）。「アベンジャーズ」シリーズで知られ、『オッペンハイマー』でオスカー俳優となったロバート・ダウニーJr.（60）からも大絶賛された。
【写真】ロバート・ダウニー・Jr.から「偉人」認定を受けたティモシー・シャラメ
Varietyによると、現地時間1月14日、DGAシアターで『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のプロモーションイベントが開催され、Q＆Aにロバートとティモシーが登壇した。The Hollywood Reporterによると、ロバートはこの数日前に『マーティ・シュプリーム』を鑑賞し、圧倒されたことからQ＆Aの司会を申し出たといい、彼を演技の世界における「偉人の1人」と称えたそうだ。
ロバートは、「私は文字通り、君の2倍の年齢です。30歳の時は、ノーマン・ジュイソン監督の『オンリー・ユー』の撮影に参加し、マリサ・トメイと共演した。アマルフィー海岸のどこかで撮影していて、『月の輝く夜に』をはじめ傑作の数々を手掛けたノーマン・ジュイソンのところへ、『ノーマン、自分は偉人の1人だと思っているけれど、あなたもそう思うか教えてほしい』と聞きに行った。すると彼はまるで僕を、頭がおかしいんじゃないかという目で見て、『そうだな、ダウニーさん、まだ分かりません』と言われた。ですが皆さん、僕は神と観客の皆さんの前で宣言します。『マーティ・シュプリーム』の時点でもう断言できる。ティモシー・シャラメに拍手を送りましょう」と語ったという。
また、ロバートは楽屋で受けたTHRのインタビューでも、同作を「極めてまれに見るすばらしい映画です」と称賛。「ましてや、こんなに若い俳優が成し遂げてしまうとは驚きました。これは長く人々の記憶に残る映画です」と述べ、「映画が成し遂げる未来の可能性を映しています」と称えたそうだ。
ティモシーは2025年の全米映画俳優組合賞で主演男優賞を受賞した際、「この業界が主観的であることは承知していますが、実のところ、私は偉大さを追い求めています。人々が通常こうしたことを口にしないのはわかっていますが、私は偉大な人物の一人になりたいと思っています」と、自身が影響を受けた偉大な俳優たちを挙げてスピーチしたことがある。
なおロバートは、イベントで撮影したティモシーとの2ショットなどをインスタグラムに投稿。「『マーティ・シュプリーム』の熱狂に包まれた夢のような夜でした！！！！」と綴っている。
引用：「ロバート・ダウニー・Jr.」インスタグラム（＠robertdowneyjr）
