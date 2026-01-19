©LAPONE ENTERTAINMENT

JO1が、4⽉に開催するドーム公演＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞のキービジュアルと公演詳細を発表した。

＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞は、4⽉8⽇、9⽇には東京ドームにて、4⽉22⽇、23⽇には京セラドーム⼤阪にて開催される。

2024年からJO1は、ライブのタイトルに“JO1DER SHOW”と掲げ、より⾊々な⾳楽やパフォーマンスで観客を楽しめるためにブランディングしたという。2026年は“EIEN 永縁”と題し、今のJO1だからこそ魅せられるショーを繰り広げるとのことだ。

また、本⽇17時よりJO1 OFFICIAL FANCLUB最速先⾏の受付を開始。詳しくは特設サイトチェックしてほしい。