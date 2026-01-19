JO1、4⽉開催ドーム公演＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞キービジュアル＆詳細解禁
JO1が、4⽉に開催するドーム公演＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞のキービジュアルと公演詳細を発表した。
＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞は、4⽉8⽇、9⽇には東京ドームにて、4⽉22⽇、23⽇には京セラドーム⼤阪にて開催される。
2024年からJO1は、ライブのタイトルに“JO1DER SHOW”と掲げ、より⾊々な⾳楽やパフォーマンスで観客を楽しめるためにブランディングしたという。2026年は“EIEN 永縁”と題し、今のJO1だからこそ魅せられるショーを繰り広げるとのことだ。
また、本⽇17時よりJO1 OFFICIAL FANCLUB最速先⾏の受付を開始。詳しくは特設サイトチェックしてほしい。
◾️＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞
【東京 | 東京ドーム】
4⽉8⽇（⽔）開場16:30 / 開演18:30
4⽉9⽇（⽊）開場12:30 / 開演14:30
【⼤阪 | 京セラドーム⼤阪】
4⽉22⽇（⽔）開場17:00 / 開演19:00
4⽉23⽇（⽊）開場13:00 / 開演15:00
▼チケット料⾦
[指定席] \14,300（税込）
[アップグレードシート] \24,200（税込）
※アリーナ席保証・サウンドチェックイベント
▼チケット先⾏受付
【JO1 OFFICIAL FANCLUB 最速先⾏】
受付期間：1⽉19⽇（⽉）17:00 ~ 2⽉2⽇(⽉) 23:59
当落発表：2⽉10⽇（⽕）20:00
特設サイト：https://cloud.jo1.jp/feature/jo1dershow2026_eien