Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Q.ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¹ËÎÎ¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«
¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¸½¼Â¼çµÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¸øÌÀÅÞ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ç¤Î·èÄê¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¹¤®¤ëÊÝ¼é¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºöÅª¤ÊÂÐÎ©¼´¤È¤¤¤¦¤Î¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¹ñÌ±¤ËÁªÂò»è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¡ØÃæÆ»¡Ù¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¤Ç¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×(Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡ ÇòÄ»¹À¶µ¼ø)
Q.¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤òÌÜ¶Ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¤¬
¡ÖµîÇ¯²Æ¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤¿ÌîÅÞÀªÎÏ¤¬ ÁíÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÌÎó¤ÊÈãÈ½¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×(Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡ ÇòÄ»¹À¶µ¼ø)½°µÄ±¡²ò»¶ ¹â»ÔÁíÍý²ñ¸«¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ÇòÄ»¶µ¼ø¤Ï¡¢²ñ¸«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3¤Äµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼º£¡¢²ò»¶?¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤ËÁªµó¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»À®Î©¤¬ÃÙ¤ì¡¢¹ñÌ±¤¬´üÂÔ¤¹¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤âÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î»þ´ü¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¡Ä ²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤Ï¡©¡×
²¾¤ËÀ¯¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µîÇ¯10·î¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤¿Ä¾¸å¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¿µ½Å¤«¤é°ìÅ¾ "¾ÃÈñÀÇÎ¨¥¼¥í"¤¬¸øÌó¤Ë?¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌîÅÞ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò»þ¸ÂÅª¤Ë¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£