¡¡¥´ー¥ë¥Ç¥£¡¦¥Ûー¥ó¡Ê80¡Ë¤Ï¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡Ê46¡Ë¤¬¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤ò³Î¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Î¼ê¥Ó¥ë¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿Ì¼¤Î¥±¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥£¤ÏÍ¥¤ì¤¿±éµ»¤Î°äÅÁ»Ò¤Î»ý¤Á¼ç¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥±¥¤¥È¤ÎÎ¾¿Æ¡¡¥«ー¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÈÉã¡É¤È¥´ー¥ë¥Ç¥£¡¦¥Ûー¥ó
¡¡1983Ç¯¤«¤é¥«ー¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤È¸òºÝ¤òÂ³¤±¤ë¥´ー¥ë¥Ç¥£¤Ï¥Ôー¥×¥ë»ï¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡ÖËÜÇ½¤Í¡£³Ø½¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²ÈÂ²¡£°äÅÁÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö³§¤¬²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ë¡Ê²áµî¤ä¸½ºß¤ÎÊÌ¤Î²ÈÂ²¤Î¡ËÃ¯¤«¤ÎÌÌ±Æ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¹¤Î¥é¥¤¥Àー¡Ê¥±¥¤¥È¤ÎÂ©»Ò¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡Ê¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¡Ë¥ª¥ê¥Ðー¡Ê¥Ï¥É¥½¥ó¡Ë¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼êËÜ¡Ê¼ÂÎã¡Ë¤«¤é³Ø¤Ö¤Î¡£±éÀâ¤äÈþ¼Îï¶ç¡Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ë¶µ°é¡Ë¤Ç³Ø¤Ö¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥´ー¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢¥±¥¤¥È¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿ー2¿Í¡Ê¼«¿È¤È¥«ー¥È¡Ë¤Î²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹¬±¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥±¥¤¥Æ¥£¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë±Ç²è¤òºî¤ëÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤À¤Î¤è¡×
¡¡°ìÊý¤Î¥±¥¤¥È¤Ï±Ç²è¥¹¥¿ー2¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿²¸·Ã¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î¥×¥í°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤à¤·¤í»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£»ä¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤Ë°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¡¢»Å»ö¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ÈÄí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸½¾ì¤Ç¤Î¸¦ïÓ¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
