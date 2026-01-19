高品位「スクワラン」配合！ハーバー研究所「スクワランマスク アクアチューニング」

ハーバー研究所が、敏感肌の方にも使用可能な無添加処方のシートマスク『スクワランマスク アクアチューニング』の販売開始を発表しました。

2026年3月1日(日)より、全国のロフト、＠cosme SHOPPINGにて順次販売が開始されます。

ハーバーのロングセラーである純度99.9％の美容オイル高品位「スクワラン」を配合し、肌のバリア機能を守りながらゆらぎにくい肌へ導くアイテムです。

株式会社ハーバー研究所「スクワランマスク アクアチューニング」

発売日：2026年3月1日(日)

価格：880円(税込)

内容量：7枚入り(美容液130mL)

販売場所：全国のロフト、＠cosme SHOPPINGにて順次販売

※バラエティショップ、ドラッグストア、ECモールなど順次拡大予定。

※一部店舗を除きます。

※ハーバー公式Yahoo!店(Yahoo!ショッピング)での販売はありません。

『スクワランマスク アクアチューニング』は、肌のバリア機能を守りながら、ゆらぎにくい肌へ整えることを目指したシートマスクです。

美容オイル高品位「スクワラン」(純度99.9％、スクワラン100％)と、肌本来のうるおいを支える3種類のセラミドを配合し、乾燥や外的刺激による肌荒れを防ぎます。

敏感肌に配慮した無香料・無着色・アルコール不使用の処方となっており、毎日のスキンケア習慣に取り入れやすい点が特徴です。

うるおいを求める方はもちろん、肌荒れを繰り返したくない方の「頼れる味方」となる一枚です。

敏感肌でも毎日使える処方

無添加処方(防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素無添加)をもとに、やさしい使い心地にこだわって開発されました。

バリア機能を守り、肌荒れしにくい肌へ整えます。

無香料・無着色・アルコール不使用で、敏感肌パッチテスト済みです。

※すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。

保湿成分スクワラン×セラミド配合

純度99.9％の美容オイル高品位「スクワラン」(スクワラン100％)と、カプセル化した3種のセラミド(セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP)が配合されています。

うるおいを保ち、空気や紫外線による乾燥ダメージから肌を守ります。

肌をやわらかくし、しっとりとしたぷるぷる肌へ導きます。

配合されている高品位「スクワラン」は、もともと皮脂に含まれている成分スクワレンを、より安定性が高く酸化しにくくしたものです。

乾燥や紫外線によるダメージから肌を守り、乾燥による小ジワを目立たなくします(効能評価試験済み)。

純度が高く成分が安定しているため、酸化・変質しにくく、紫外線による油やけの心配もありません。

贅沢な美容液成分とシートのこだわり

ゆらぎ・カサつき・ゴワつき・くすみに悩む肌をサポートするため、贅沢な美容液成分が配合されています。

CICA(ツボクサエキス)、グリチルリチン酸2K、3種のヒアルロン酸、発酵ハトムギ、ビタミンC誘導体などが含まれ、敏感肌ケアだけに偏らず、様々なお悩みに対応します。

シートは、肌触りが良く伸びやすい厚手3層構造シートが採用されました。

外側のしなやかな柔軟性と、内側の美容液をしっかり抱え込む吸収性を備えた3層シートが、心地よい密着感でムラなくうるおいを肌に届けます。

1袋には美容液がたっぷり130mL含まれています。

スペシャルケアにはもちろん、毎日のデイリーケアとしても使用可能です。

紫外線や冷暖房による乾燥を感じるときや、肌が敏感に傾く時季のうるおいチャージにも適しています。

使用方法

1. 洗顔後、目と口の位置を合わせながら顔全体に広げて密着させます。

2. 5分ほど(乾燥が気になるときは10分ほど)おいてからマスクをはずします。

3. 顔に残った美容液を手のひらでよくなじませます。

マスクの後は、化粧水とハーバー高品位「スクワラン」でのお手入れが推奨されています。

敏感肌ケアのポイント

ハーバー研究所 化粧品開発部 マネージャー 国府田淳氏による、敏感肌ケアの解説です。

敏感肌の要因はさまざまですが、主にはお肌のうるおいバリア機能の低下であると考えられています。

うるおいバリア機能の低下が外部刺激を受けやすい肌状態を作ります。

敏感肌ケアの主なポイントは、バリア機能が低下しないようにお肌のうるおいを守ることです。

うるおい補給には、たっぷりの水分や適切な油分、そして角質層の水分を支える役割を果たすセラミドを補ってあげることが重要とされています。

これらのうるおい成分をバランス良く含むシートマスクであれば、お肌に必要な成分を誰でも簡単にムラなく補えるため、特におすすめとのことです。

無添加主義(R)について

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫いています。

その理念はすべての化粧品に反映されており、本商品も防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は無添加となっています。

日々のケアに寄り添い、肌を思いやる時間を届けるシートマスクが登場します。

ハーバー研究所「スクワランマスク アクアチューニング」の紹介でした。

