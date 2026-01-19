約80点の作品で巡る！たばこと塩の博物館 片平孝写真展「塩の旅　〜地球の塩の現場に立つ〜」

たばこと塩の博物館が、2026年1月31日(土)から4月5日(日)まで、片平孝写真展「塩の旅 〜地球の塩の現場に立つ〜」を開催します。

本展では、写真家・片平孝氏が世界各地の「塩の現場」で撮影した作品約80点を展示。

驚異に満ちた地球の光景を伝える作品を通して、日本に住む私たちが想像すらしないような、多彩な「地球の塩」の姿を紹介します。

会期：2026年1月31日(土)〜4月5日(日)

会場：たばこと塩の博物館 2階特別展示室

所在地：東京都墨田区横川1-16-3(とうきょうスカイツリー駅から徒歩10分)

開館時間：午前10時〜午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日：月曜日(ただし、2月23日は開館)、2月24日(火)

※やむをえず開館時間や休館日を変更する場合があります。最新の開館情報は、公式Xかお電話でご確認ください。

入館料：大人・大学生 300円／小・中・高校生、満65歳以上の方 100円

URL：https://www.tabashio.jp

写真家・片平孝(かたひらたかし・1943〜2025)は、1970年代初頭から「塩」をテーマのひとつに活動し始めました。

アフリカを皮切りに、世界各地の塩湖・塩原・岩塩坑・天日塩田などを取材する「塩の旅」を続け、日本と大きく異なる世界の塩事情を伝える作品を数多く発表。

その作品は、塩が作り出す造形を切り取った風景写真としての美しさとともに、人類にとって塩が、生きるためになくてはならないものであることを教えてくれます。

片平氏の作品は、「塩の現場」に立ちシャッターを切り続けてきたからこそ得られた情報と相まって、たばこと塩の博物館の活動を支える重要な資料となってきました。

残念ながら片平氏は2025年春にこの世を去りましたが、塩をテーマにこれほどの広さと深さで世界中を旅する写真家は稀有な存在です。

地球が生み出す景観に魅せられた片平氏の写真家としてのテーマは塩にとどまらず、星や砂、雪や氷にまでおよびました。

本展では、8つのコーナーで構成された展示を通し、多彩な「地球の塩」の姿をご覧いただきます。

また、片平氏の「塩の旅」を支えた、中判フィルムカメラやデジタルカメラ、そして、ともに旅をしたベストなども展示されます。

1. アフリカ 塩との出会い・探求

「砂丘を越えるハウサ族の塩キャラバン(ニジェール)」は、塩の写真家・片平孝を代表する1枚です。

「塩の旅」の2つのルーツ(マリとニジェール)のうちのひとつで、この塩キャラバンとの出会いにより、命がけで塩を運ぶ世界があることに驚き、塩の大切な役割を知って深く感動したことが、半世紀にわたって塩をテーマとした写真家のライフワークにつながりました。

アフリカではじまった「塩の旅」から、片平氏の塩への探求をたどります。

片平氏は、当時を回想して以下のように残しています。

旅の最初は1972年、ヒッチハイクのような形でとび乗った、サハラ砂漠のキャラバンだった。

セネガルのレトバ塩湖での様子についても、以下のように語られています。

首まで湖に浸かり、足で、湖底に堆積した塩をザルにかき入れる。

結んだロープでザルを水面まで引き上げては、塩を船に放り込む。

2. アフリカ 大地溝帯に魅せられて

アフリカ大陸東部を南北に走る大地溝帯は、南はマラウイ湖付近から北は紅海を経て死海に達します。

プレートテクトニクスを見せつけるかのように広がる巨大な断層は、地表に姿を表した海嶺ともいわれ、大地の裂け目から地中の物質を噴き出し、日本では想像すらしないような多彩な塩の光景を見せてくれる最前線として、片平氏を惹きつけました。

ジブチとエチオピアの国境にあるアッべ湖は、炭酸ナトリウムの多いアルカリ性の塩湖です。

アッべ湖の風景について、片平氏は以下のように描写しています。

浅いアッべ湖の水面が夕日に染まる。

岸辺に立ち上がる石灰の塔トラバーチンがシルエットになって、要塞のように見える。

アッサル湖については、その特異な地形について以下のように記されています。

海面より約150mも低い位置にあるアッサル湖。

酸化した鉄分で褐色のシミがついた白い渚には、約40mの厚さで塩が堆積している。

3. アフリカ 33年越しに叶えた夢

片平氏の「塩の旅」には2つのルーツがあります。

そのひとつが、1970年にマリの港で見た岩塩板を運ぶキャラバンでした。

以来、産地のタウデニへの思いを募らせましたが、長らく外国人が立ち入ることができない場所でした。

片平氏は2003年、ようやく33年越しの夢を叶え、タウデニ〜トンブクトゥ〜モプティという、そのキャラバンの全行程を追うことができたのです。

タウデニ岩塩の採掘場は、真っ平らな地面を3mほど掘り下げたものです。

干上がった太古の塩湖の底で固まった、水平な岩塩層を切り出します。

岩塩の加工について、以下のように説明されています。

切り出した厚さ約20cmの岩塩の原石は両面を削り落とし、純度の高い中心4cmを残して塩の板に仕上げる。

タウデニから終点・マリの古都トンブクトゥまでは750kmあまり。

昼間は日陰もない過酷な暑さ、夜は厳しい寒さという繰り返しが約20日間続きます。

片平氏は、その過酷な旅路について以下のように綴っています。

星明かりをたよりに、早朝4時に出発。

凍えるような空気の中を進むと、やっと太陽が昇ってきた。

朝日の温もりに思わず手をこすり合わせた。

4. オセアニア 乾燥大陸の奇観

「塩」だけでなく「地球が生み出す景観」に関心があった片平氏は、オーストラリアの塩湖や塩田とともに、エアーズロックに代表される奇岩などを訪れています。

乾燥地が大部分を占めるオーストラリアは、片平氏がテーマとする「塩」「岩」「星」いずれにも恵まれた場所でした。

南オーストラリア州北部の中央盆地には塩の湖が点在します。

その一つに、雨季にだけ塩の湖に戻るエーア湖があります。

エーア湖での体験について、以下のように語られています。

足元に広がる絡み合った棘のある低木をかき分けて湖面に立った。

夕日に染まっていく塩の花が見える。

5. ヨーロッパ 歴史遺産と塩づくり

ヨーロッパは、アフリカやオセアニア、南米のような「地球が生み出す景観」がむき出しになった場所は多くないものの、塩と人との歴史的な関わりが刻まれています。

片平氏は、中世にまでさかのぼるような「天日塩田」や「岩塩坑」を訪れつつ、その土地の地理や岩塩鉱脈の成り立ちにも関心を寄せていました。

マルサーラ塩田は、海水を引き入れて、池から池へと移しながら濃縮して塩を作る、現在、世界中に広まっている天日塩田の基本形となった場所です。

ここでの作業風景について、以下のように記録されています。

厚さ約5cmで結晶池いっぱいに堆積した塩を2m四方ごとに区切り、小山にする作業をしている。

ピラミッド型に盛り上げるのは、塩にまとわりついたにがりを流し落として抜くためだ。

6. アジア 塩づくりの地を求めて

アジアにも、ヨーロッパと同様、塩と人との関わりの歴史を伝えてくれるような製塩地があります。

もともと「地球が生み出す景観」への関心とともにアフリカや南米を旅することが多かった片平氏ですが、アジアを訪れる頃には、ライフワークとしての「塩の旅」を明確に意識していたように思われます。

石器時代の塩づくりが残るというダニ族の村。

標高1800mの中腹に、海水よりも薄い塩水が湧く小さな池があります。

ダニ族の塩づくりについて、以下のように触れられています。

乾季には、池の塩水にバナナの茎を浸して灰まじりの塩をつくる。

しかし、訪れた季節は雨季で、バナナの茎を池に浸して繊維をもみほぐし、浅漬けのようなものを作っていた。

バリ島クサンバ村の塩づくりでは、砂浜に海水をまいてかん水を採る作業は日本の揚浜に似ていますが、天日で結晶させます。

バリでの収穫風景について、以下のように表現されています。

浅い容器に塩田でつくったかん水を入れて蒸発させ、8時間分の塩がたまった。

シャーベット状の塩をかき集めるのはヤシの実の殻で作ったお椀。

7. 北米 砂漠と塩と星の旅

北米にも広い乾燥地帯があり、「塩」や「岩」の景観とともに、乾燥地ならではの澄んだ夜空があります。

関心のある「塩」や「岩」と合わせて「星」を写し込むには格好の場所でした。

8. 南米 地球と塩のハーモニー

片平氏の「塩の旅」は、皮切りのアフリカに続いて南米へと展開しました。

地球で最も乾いた砂漠ともいわれるチリのアタカマ砂漠周辺をはじめ、地球最大の塩湖(正確には塩原)であるウユニ湖など、地球と塩とが生み出した景観に惹かれ、岩塩坑や塩田もある南米では、数多くの作品が残されています。

南米コロンビアの首都ボゴタから北に50kmほどの岩塩鉱山の町・シパキラには『黒いカテドラル』と呼ばれる岩塩教会があります。

シパキラ岩塩坑について、以下のように説明されています。

岩塩を掘り出したあとに残った空間を利用して、1万人を収容できる大寺院がつくられた。

チリ北部サンペドロ・デ・アタカマの南、アンデス山脈とドメイコ山地がぶつかるところに、広大な湿地帯・アタカマ塩原があります。

片平氏は、この壮大な景色を以下のように描写しています。

アンデス山脈の麓まで続くアタカマ塩原の塩の大地を、夕日が染めていく。

ウユニ湖での一コマについては、以下のように語られています。

時速100キロで快適に走っていると、突然たくさんのフラミンゴのひなが一斉に走り出す光景が目に入った。

親鳥は天敵から雛を守るために干上がった塩湖で子育てする。

そして、ウユニ湖の夜空について、以下のような言葉を残しています。

昼間にスコップで集めた塩を積み上げた小山が並ぶ。

その遥か先、塩の地平線に、オリオン座が逆さまになって沈んでいく。

片平孝プロフィール

1943年宮城県生まれ、東京写真大学(現・東京工芸大学)卒、日本写真家協会会員。

2025年没。

地球が生み出す景観に魅せられ、海抜以下の灼熱の砂漠から極寒の雪山まで、その現場に立ち続けてきた写真家。

砂漠の撮影を目的に訪ねたサハラで塩キャラバンと出会い、命がけでも運ばなければならない塩の大切さに気づきました。

以来、地球が生み出すさまざまな塩の姿や人びとの暮らしとの関わりを求めて世界中を旅し続けてきました。

塩に覆われた壮大な景観が多い乾燥地帯は、同時に、砂や星の撮影地でもあり、砂・星・塩いずれのテーマもライフワークとなりました。

さらに雪や氷もテーマとし、出身地に近い蔵王の樹氷を中心に撮影を続けていました。

主な著書：

『塩 海からきた宝石』『砂漠の世界』『雪の一生』(以上、あかね書房)、『地球 塩の旅』(日本経済新聞社)、『星の旅』(朝日新聞社)、『雪の手紙』(青菁社)、『塩 地球からの贈り物』『雪と氷の大研究』『砂漠の大研究』(以上、PHP研究所)、『おかしなゆき ふしぎなこおり』(ポプラ社)、『サハラ砂漠 塩の道をゆく』(集英社新書)など。

生涯を通して地球の姿を記録し続けた片平氏の足跡と、多彩な「塩の世界」を体感できる貴重な機会です。

たばこと塩の博物館 片平孝写真展「塩の旅 〜地球の塩の現場に立つ〜」の紹介でした。

