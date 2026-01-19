´Ú¹ñ·Ù»¡¡¢¡Ö°Ö°ÂÉØÉî¿«¡×¤Î¶¯¹ÅÊÝ¼éÃÄÂÎÂåÉ½Âð¤Ë²ÈÂðÁÜº÷
¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾¯½÷Áü¡×¤ÎÅ±µî¤òÍ×µá¤·°Ö°ÂÉØÈï³²¼Ô¤òÉî¿«¤·¤¿ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤ë¶¯¹ÅÊÝ¼éÃÄÂÎ¡Ö°Ö°ÂÉØË¡ÇÑ»ß¹ñÌ±¹ÔÆ°¡×¤Î¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óÂåÉ½¤ËÂÐ¤··Ù»¡¤¬¶¯À©ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥½¥¦¥ë¡¦¿ðÁð¡Ê¥½¥Á¥ç¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï19Æü¡¢¥¥àÂåÉ½¤Îµï½»ÃÏ¤Ê¤É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»ö·ï´ØÏ¢ÊªÉÊ¤ÈÅÅ»Ò¾ðÊó¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·²ÈÂðÁÜº÷Îá¾õ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ìÈïµ¿¼ÔÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î²¼¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ë¡¤È¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤ÁÜºº¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¥àÂåÉ½¤ÏºÇ¶á¾¯½÷Áü¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¿ðÁð¹â¹»¤ÈÉñÄá½÷»Ò¹â¹»¼þÊÕ¤Ê¤É¤ÇÌ¤ÆÏ¤±¤Î½¸²ñ¤ò³«¤¡¢¡Ö¹»Äí¤Ë°Ö°ÂÉØÁü¤ò·ú¤Æ¤ÆÇä½Õ¿ÊÏ©»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¿â¤ìËë¤ò·Ç¤²¤¿ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥àÂåÉ½¤Ï»à¼ÔÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÈÉî¿«¡¢½¸²ñ¤È¥Ç¥â¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖË¡Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ÈºâÊªÂ»²õ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç½é¤á¤Æ¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¿ðÁð·Ù»¡½ð¤¬½¸ÃæÁÜººÃ´Åö¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢ÎÂ»³¡Ê¥ä¥ó¥µ¥ó¡Ë·Ù»¡½ð¡¢¾ëÅì¡Ê¥½¥ó¥É¥ó¡Ë·Ù»¡½ð¡¢¾áÏ©¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Î¡Ë·Ù»¡½ð¤Ê¤É¤«¤é»ö·ï¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£