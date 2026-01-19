高市首相は、19日午後6時から会見を開き、衆議院を解散する理由などを説明する予定です。想定される2月8日の投票日まで3週間を切り、静岡県内の立候補予定者も選挙区を駆け回っています。



18日、浜松市内の「餅つき」に姿を見せたのは静岡8区の現職で立憲民主党の源馬謙太郎議員です。



（立憲民主党･静岡8区 源馬 謙太郎 衆院議員･53歳）

「急に（選挙に）なっちゃって」



（市民）

「しょうがないね」





（立憲民主党･静岡8区 源馬 謙太郎 衆院議員）「しょうがないね」この日は地域の新年会など12か所を回り、事実上の選挙モードに…。立憲民主党と公明党による新党、「中道改革連合」に入党する予定の源馬氏。「自民党に代わる新たな対立軸になる」と期待していますが、新しい党名を短期間でどこまで浸透させられるかが課題です。（市民）「また政党変わりましたね」（立憲民主党･静岡8区 源馬 謙太郎 衆院議員）「政党が変わったのではなく、新党ができた。急なのでね、立憲はなくなるの？とかいろいろな戸惑いの声もあると思いますが。前から訴えてきた自民党だけではだめで、もう一つの軸を結集していく。しかも、それが政策を実現するための結集なので、非常にわかりやすくなったのではないかなと思います」2度目の挑戦となるのが自民党･新人の稲葉大輔氏です。18日は地域の餅つきや新年会など18か所を回りました。（自民党･静岡8区 稲葉 大輔 氏･51歳）「高市首相に伝えたいことは必ずね、私に言ってくださいね。それが仕事ですから。前回自民党は最悪のときでしたから、今は、もう一度信任されるように」（市民）「首相がんばってますから、女性（初）ですから」前回は浜松市議を辞職して急きょ出馬しましたが落選し、8区では約20年ぶりに自民党議員が不在に…。稲葉氏高市政権の積極財政や国防体制の増強を訴え、保守層の取り込みを図ります。（自民党･静岡8区 稲葉 大輔 氏）「中国何とかしてよと。日本をどうやったら守ってくれるんだというかなり強い声はあります。これから外交･安全保障の場で国際舞台で、高市首相がしっかりと国民の信任を得て発言してもらうためには、この選挙は必要だと思います」一方、共産党は、18日、静岡8区に党の静岡西部准地区委員･村田優哉氏の擁立を発表しました。先週、立憲民主党と公明党から結成が発表された「中道改革連合」。そして、先週発表された立憲民主党と公明党の新党「中道改革連合」を巡り、この週末、静岡県内でも動きが…。（記者）「立憲民主党県連の役員たちが公明党県本部に到着しました。どのような連携がはかられるのでしょうか」県内の立憲と公明の役員たちが新党結成後初めて顔を合わせました。この中では、選挙戦をともに戦うことで考えを一致させ、今後の選挙応援に関してや、事務手続きなどを確認したということです。（公明党県本部 西園 勝秀 代表代行）「特にエネルギー・安全保障の問題について、しっかり私たち公明党がこれまで訴えてきたことについて、合致する方が（中道改革連合に）入っていただけていることですので、安心して応援をさせていただきたいというふうに考えております」一部関係者からは、新党結成に戸惑いの声も上がっていた中、懸念があるか問われると。（立憲民主党県連 源馬 謙太郎 代表）「（懸念は）もう全くありません。もう新しい党ですから、右にも左にも傾かない中道で生活者に目線を置いた政治をやっていくということで一致しましたので、一生懸命やっていくということです」今後は、ともに新政党としての街頭演説を行うなど、活動を始める予定です。また、注目されるのが、立憲民主党と国民民主党の支援団体で、労働組合の組織「連合静岡」の動きです。19日午前に、立憲・国民・連合の３者で会合を開き、新党結成でどのような対応をとるのか協議しました。この中で「連合静岡」からは、立憲の現職議員たちが「中道改革連合」に入っても、推薦する方針が示されました。（連合静岡 角山 雅典 会長）「特に現職のところについては、今までの関係性だとか、今までずっと言っているように人物重視、候補者本位っていう考え方、スタンスは変わることはないと思っておりますので。なるべく推薦していくような方向で検討していきたいなと思っています」また、3者は「選挙協力」を維持していく考えを示していますが、新党が掲げる政策次第での判断になるということです。（立憲民主党県連 源馬 謙太郎 代表）「これは、なるべく協力をしていきたいというふうに思います。正確には、きょう綱領とか政策が出るので、当然それを見てからということになるのだと思いますけど」（国民民主党県連 田中 健 会長）「これまで3者で、連合さん中心に、立憲・国民とですね、力を合わせてやってきましたので、その形は崩したくないという話はしましたが、きょう綱領が発表されて。しっかりそこを見てからですね、最終的な判断をしたいと思います」一方で、新党へ入ることに慎重な姿勢の議員も。静岡3区選出の立憲・小山展弘議員。おととい17日、森町の小國神社で行われた新年の神事に参加していました。（立憲民主党･静岡3区 小山 展弘 衆院議員）「ありがとうございます」（参加者）「良いことあります」（立憲民主党･静岡3区 小山 展弘 衆院議員）「取れちゃいました」神事で放った矢は魔除けのお守りになるとされる縁起物。5期目の当選に向けて岐路に立たされています。（立憲民主党･静岡3区 小山 展弘 衆院議員）「きのう夜も様々な友達や同級生先輩議員、同僚議員とも話をしたり自問自答し考えている。だんだん煮詰まってきたかなと思う。自分自身の理念や考えと合う政党はどこか、今までの発言や政治姿勢に一貫性を持てるものは何か。そのことを大事に判断基準にと思っている」19日発表された新党の綱領などを確認し、新党に入るか最終判断します。一方、静岡3区で自民党から立候補する予定の、山本裕三氏。17日は、磐田市内の老人会の集まりに参加していました。（自民党･静岡3区 山本 裕三 氏）「きのう仲良くなって、きょうおいでって言うから、行くねって。きょうお邪魔をして。山本裕三と申します。初めましての方も多いと思いますが」前回選で小山議員に敗れたリベンジに燃えています。新党の結成、そして公明党の支援がなくなる選挙戦については。（自民党･静岡3区 山本 裕三 氏）「影響はあると思いますよ、影響はあると思います、もちろん。各党さんがさまざまな思いの中で活動されるのは各党のこと。私がどうこう言えることではない。ここまできたら、できることをしっかりと真っすぐにやっていくだけ」