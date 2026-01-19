和光市第三小学校とコラボ！光英科学研究所「わこうのほっこり鍋 with 泣き相撲 和光場所」

光英科学研究所が、2026年1月25日(日)に和光市役所市民広場特設会場にて開催される「わこうのほっこり鍋 with 泣き相撲 和光場所」への参加を発表しました。

このイベントでは、地元・和光市第三小学校とのコラボレーション企画として開発された、腸活を意識した新作鍋「三小コラボ！ソルトマト鍋」が初披露・販売されます。

開催日時：2026年1月25日(日) 10:00〜15:00

※雨天決行(荒天中止)／売り切れ次第終了

会場：和光市役所 市民広場 特設会場(サンアゼリア前)

アクセス：東武東上線/東京メトロ有楽町線・副都心線「和光市駅」南口下車 徒歩約15分

主催：わこうのほっこり鍋実行委員会(和光市商工会内)

埼玉県和光市の冬の風物詩として定着している鍋イベントが、2026年も「わこうのほっこり鍋」として開催されます。

今回は、鍋料理を提供する29店舗に加え、物産品などを扱うアンテナショップ30店舗が集結する大規模なイベントとなります。

地元で長年愛されてきた名店の人気鍋をはじめ、地域の歴史を受け継ぐ各地の伝統鍋、地元の小学生とのコラボレーションから生まれた創作鍋など、多種多彩な鍋料理がラインナップされます。

また、市民グループによるステージ披露イベントやコンサートなど、会場を盛り上げるプログラムも多数用意されています。

さらに今年の目玉企画として、「泣き相撲・和光場所」が初開催される点にも注目です。

事前に登録された赤ちゃん力士たちが元気いっぱいに土俵に上がり、会場を笑顔で包み込みます。

寒い季節に心も体も温まる鍋を味わいながら、小さなお子さまから大人まで幅広い世代で楽しめるイベントとなっています。

三小コラボ！ソルトマト鍋

今回のイベントでは、地域への感謝を込めて継続されてきた食育活動から生まれた特別な鍋料理が販売されます。

本企画は、和光市立第三小学校6年生への出張食育授業をきっかけにスタートしました。

授業では「腸内環境を整えることの大切さ」をテーマに、発酵食品や食物繊維、日々の食事との関係について子どもたちと一緒に学習が行われました。

その学びをもとに、「腸内環境を整えるお鍋」のレシピづくりに挑戦。

試行錯誤を重ねながら、子どもたちの自由な発想と、和漢薬膳師の専門的な知見を融合させることで、栄養バランスとおいしさの両立を目指した鍋が完成しました。

こうして誕生した「三小コラボ！ソルトマト鍋」は、腸活を意識した多彩な食材のうま味を活かした、やさしく食べやすい味わいが特長です。

地元・和光市への想いが込められた、学びから生まれた「腸活鍋」となっています。

地域貢献活動の取り組み

光英科学研究所は、メイン事業である乳酸菌生産物質の製造事業拡張にともない埼玉県和光市で法人化し、本社工場を稼働して2026年で32周年を迎えます。

本業の企業活動に加え、地元和光市の人々や事業者との交流を通じて、地域社会の形成における地元企業としての役割を担っています。

まちづくりや地域伝統の継承など、地域の人々の社会生活への貢献を目指しています。

また、和光市に本社を構える企業として、埼玉県和光市出身で自転車競技で活躍中の梶原悠未選手をスポンサー企業として応援しています。

さらに、2021年に埼玉県を本拠地とする卓球のプロチーム・T.T彩たまと企業パートナー契約を締結しました。

日頃より地域とのつながりを大切にし、食・健康・スポーツ支援を通じた地域貢献活動に取り組んでいます。

本イベントへの参加もその一環として、和光市のにぎわい創出と市民交流の場づくりに貢献します。

和光市の冬を彩るイベントでの、子どもたちのアイデアが詰まった新作鍋に注目です。

株式会社光英科学研究所「三小コラボ！ソルトマト鍋」の紹介でした。

