小米技術日本は1月15日、ミドルレンジスマートフォン「REDMI Note 15」シリーズを含むスマートデバイス・家電の新製品を発売しました。この記事では、同日に開催された新製品発表会・体験会から注目製品をピックアップしてご紹介します。

長く使えるミドルレンジスマホ

REDMI Note 15シリーズは、Xiaomiが持つバッテリー寿命や防水・防塵など耐久性のノウハウを活用し、買い替えサイクルの長期化を背景に長く使えるスマホとして特徴を打ち出しています。

「REDMI Note 15 Pro」は、SoCにMediaTek Dimensity 7400-Ultra、約6.83インチ 1.5K（2772×1280）有機ELディスプレイ、45W急速充電と22.5Wリバース充電に対応する6300mAhバッテリーを搭載。カメラは約2億画素メイン、約800万画素超広角の2眼カメラで、約2000万画素のインカメラを搭載します。ディスプレイにCorning Gorilla Glass Victus 2を採用し、2.5mの耐落下性能を実現。IP66/IP68の防水・防塵、おサイフケータイ、eSIMに対応します。価格は8GB＋256GBモデルが5万4980円（税込）、8GB＋512GBモデルが6万4980円（税込）。本体カラーはブラック、グレイシャーブルー、チタングレーの3色です。2月1日までに購入して応募すると、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 5 Pro（ブラック）」をプレゼントするキャンペーンを実施中。

「REDMI Note 15」は、SoCにQualcomm Snapdragon 6 Gen 3、約6.77インチ FHD＋（2392×1080）有機ELディスプレイ、45W急速充電と18Wリバース充電に対応する5520mAhバッテリーを搭載。カメラは約1億画素メイン、約800万画素超広角の2眼カメラで、約2000万画素のインカメラを搭載します。IP66の防水・防塵に対応します。価格は8GB＋256GBモデルが4万4980円（税込）、8GB＋512GBモデルが4万9980円（税込）。本体カラーはブラック、グレイシャーブルー、ミストパープルの3色です。2月1日までに購入して応募すると、「Xiaomi 67W ターボチャージ対応急速充電器・ケーブルセット」をプレゼントするキャンペーンを実施中。

スマートホームブランドからオーディオグラス

Xiaomiのスマートホームブランド「Mijia（ミージャ）」からは、オーディオグラス「Mijia Smart Audio Glasses」を発売します。音漏れしにくく、パワフルな音量で騒がしい環境でもクリアなサウンドが楽しめる他、4基のマイクにより風切り音を抑えながらクリアな通話が可能。テンプルを長押しすることで、通話や動画・音楽の再生音などをすぐに録音できる機能も搭載します。約27.6gと軽量で、10分間の充電で4時間の再生に対応します。

デザインは3種類をラインアップ。メタルパイロットとブローは2万6980円（税込）、ディープチタンは3万1980円（税込）です。

薄型のマグネット充電対応モバイルバッテリー

「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」は、厚さ約6mmと薄型で5000mAh容量のマグネット充電対応モバイルバッテリー。15Wのワイヤレス充電と、USB Type-Cポートから有線で22.5Wの充電に対応します。

ワイヤレスが最大5W、USB-Cが最大7.5Wの出力で、2台のデバイスの同時充電にも対応します。

価格は7980円（税込）で、1月28日までに購入するとL字型角コネクタ搭載で3A最大60Wの充電に対応する10cm長のケーブル「Xiaomi 3A Braided USB-C to USB-C Cable(10cm)」をプレゼントする早割キャンペーンを実施中です。ケーブル単体の価格は880円（税込）。