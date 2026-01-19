育てる革の魅力を堪能！Danke Bestens！「バイカラー名刺入れ」

京都・宇治発の本革ブランド「Danke Bestens！(ダンケ・ベステンス)」は、累計販売数10万個を超える人気シリーズをリニューアル。

「オイルレザー名刺入れ」が装いも新たに、2026年1月末よりAmazonにて販売開始されます。

Danke Bestens！「バイカラー名刺入れ」

発売時期：2026年1月末

価格：4,980円(税込)

販売場所：Amazon

サイズ：縦11cm × 横8cm × 厚み1.5cm

素材：牛本革(オイルレザー、ベジタブルタンニン鞣し)

本製品は、植物由来の渋を用いた「ベジタブルタンニン鞣し」によって、時間と手間をかけて丁寧に仕上げられた天然皮革を使用しています。

一般的に流通しているクロム鞣しの革製品では味わえない、深く豊かな「革本来の香り」が大きな魅力となっており、手にした瞬間から五感を心地よく刺激します。

また、使い込むごとに色合いと艶が増し、自分だけの風合いに育っていく「経年変化」を楽しめるのも特徴です。

まさに「育てる革」として、長く愛用できる仕上がりとなっています。

バイカラー名刺入れ

価格：4,980円(税込)

外装と内装のカラーコントラストが美しいバイカラーデザインが採用されています。

外装の落ち着いたトーンに対し、内装には鮮やかな差し色を配置することで、名刺交換の際にちらりと見える内装カラーが、さりげない個性を演出します。

カラー展開は「ブラック＆レッド」「ブラック＆ブラウン」「ネイビー＆ブラウン」など、スーツスタイルにも映える全5色がラインナップされています。

熟練の職人が一点ずつ手作業で縫製しており、シンプルながらも細部にこだわった上質な仕上がりです。

機能面では、メインポケットに名刺を約60枚収納可能な実用設計となっています。

加えて3つのサブポケットを備えており、名刺やICカードなどをすっきりと整理できます。

実際のユーザーからの声

「Danke Bestens！」の名刺入れを実際に使用したユーザーからは、質感や手触りに関する喜びの声が寄せられています。

「シルクのようななめらかさ」「吸い付くようなフィット感」「上品な光沢感」といった、革の質感を評価する声が多く聞かれます。

また、「この価格でこの革質はありえない」「安すぎて不安になるほどの高級感」など、価格以上のクオリティに驚く声も挙がっています。

本革特有の香りについても、「箱を開けた瞬間に広がる、上質な革の香り」「嫌な薬品臭が一切なく、本物の証」といった評価を得ています。

植物由来の素材で丁寧に作られた、五感で楽しめる名刺入れ。

ビジネスシーンでの実用性はもちろん、贈り物としても喜ばれる一品です。

株式会社キシマサ「バイカラー名刺入れ」の紹介でした。

