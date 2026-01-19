「12月になって、フジの名物プロデューサーで『千鳥の鬼レンチャン』の総合演出を務めるA氏が番組の収録から姿を消したんです。パワハラ問題で降板させられたと専らの噂です」

【画像】フジ『鬼レンチャン』だけじゃない…パワハラ降板したA氏の担当番組を見る

こう声を潜めるのは、フジテレビの現役社員だ。



「鬼レンチャン」の今後はどうなる？（フジHPより）

◆◆◆

「FNS27時間テレビ」の演出も手がけたエース社員

2025年、中居問題で激震が走ったフジテレビ。今、新たな「パワハラ問題」が浮上しているという。それが冒頭のA氏を巡る事案だ。A氏は01年入社の40代。AD時代は番組に自ら出演することが多かった。

「入社当時はいじられて笑いを取るタイプだったが、企画を次々ヒットさせて社内でも立場が強くなっていった。『彼が携わる番組は視聴率がいい』と港浩一前社長もご満悦でした」（同前）

その後、「鬼レンチャン」の総合演出も担当。千鳥が司会を務めた23年の「FNS27時間テレビ」の演出も行った。

「『鬼レンチャン』は25年9月からNetflixでの配信もスタート。ファン層を広げ、番組の人気をさらに飛躍させました。A氏の代表作と言われています」（同前）

いじられキャラから、人気番組の統率者になったA氏。彼が成長するにつれ、周囲は逆らえなくなったという。

「パワハラもセクハラもするんです」

「彼の要望に従えず機嫌を損ねてしまうと、制作スタッフ全員の前で恫喝されるんです。殴る、蹴るなどもありました。とにかく迫力がすごくて、泣く子や、それが原因で辞めていく子もいました」（A氏の後輩）

別の後輩が明かす。

「A氏と言えばパワハラというイメージ。さらに、セクハラもするんです。後輩にセッティングさせた合コンで、女性に平気で『ブス』と言ったり、気に入った子には『おっぱい大きいね』『触らせて』と言って実際触ったりしていました」

こうしたA氏のハラスメント行為は社内だけでなく、外部にまで及んでいた。

「制作会社のスタッフを奴隷のように扱い、仕事の振り方も乱暴でした。そうした横暴な態度が原因で『A氏がいる番組は出ない』とNGを出しているタレントもいます」（同前）

中居問題が起きても立場は変わらず…

続々と飛び出すA氏のハラスメント問題については、「週刊文春」も昨年5月に報じた。だが、これらを受けてもなお、フジはA氏の処遇を変えないままだった。

「A氏によるハラスメント被害は複数件会社に報告されていたが、中居問題が起きてからも彼の立場は変わらなかった。しかし、昨年11月、突如風向きが変わったんです」（同前）

フジの下請けの制作会社が、弁護士を通じてA氏のハラスメント行為について社内調査し、フジに報告したのだ。

「昨年11月末、A氏はフジ本社に呼び出され、『鬼レンチャン』からの降板を通告されたようです。ただ、フジ側は具体的なパワハラ内容には触れず、一方的に降板だけを伝えたため、A氏は何のことで処分されたのか分からずじまい。日テレが国分太一のコンプラ違反が発覚した際に行った対応と似ていたことから『Aは国分状態にされている』と社内では囁かれています。

ただA氏は番組を続けられないのなら、今年の3月末をもって退社すると周囲に話している」（フジ関係者）

フジテレビ側はどう答えるか

A氏に電話したところ「僕からは答えられることはない」と、その声に力はなかった。フジテレビからは概ね以下の回答があった。

「社員個別のご質問に関してはお答えしておりませんが、本人から退職の意向はないと聞いております」

パワハラ鬼レンチャンを早く止める方法は、本当になかったのだろうか？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月15日号）