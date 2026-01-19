『リブート』“瞬殺”で話題・ダイアン津田、戸田恵梨香との2ショットがさらに話題「加工かと思いました！」「遠近法やば」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が18日、自身のインスタグラムを更新。TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）に出演する戸田恵梨香（37）との2ショットを公開し、“遠近法”かのような2人が話題となっている。
【写真】『リブート』瞬殺で話題・ダイアン津田＆戸田恵梨香との「顔のデカさがゴイゴイスー!!」ショット
津田は「この後21時からTBSでリブート見てください！顔のデカさは気にしないで！」と、ドラマの宣伝とともに、自身と戸田の顔の大きさについて言及。続けて、Xも更新し「戸田さんは2メートル後ろにいる訳では無いです！すぐ隣でした！」と、遠近法ではないことを明かした。
戸田の顔よりはるかに大きく見える津田の顔に、ネットでは「顔の大きさ気になっちゃうよ」「小柄なのに顔でかい」「顔でかっ!!」「遠近法やば」「ごめんなさいっっ 加工かと思いました！現実世界でした！よかった！戸田恵梨香さんが小顔すぎるだけ!!」「顔のデカさがゴイゴイスー!!」などと反響が集まっている。
