¡¡DeNA¤Îº´Ìî·ÃÂÀ³°Ìî¼ê¤¬19Æü¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢ÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ä2ÅÙÌÜ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁÀ¤¤¡Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º¸¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¡£ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤³ÑÅÙ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯Åö¤¿¤ê¤òÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»³ËÜÍ´ÂçÊá¼ê¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤Ä¤¤¡£1Ç¯ÌÜ¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î¥°¥¢¥à¤Ç¤ÎÎý½¬¤«¤é¸·¤·¤¤ÃÃÏ£¤òÀÑ¤à¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±¦ÏÓ¤Î¾õÂÖ¤âÎÉ¹¥¤Ç¡Ö¤¤¤¤´¶³Ð¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£