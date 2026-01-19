かつて東海道の吉原宿があった地にできた吉原駅

JR吉原駅（静岡県富士市）の近くには、かつて東海道の14番目の宿場である吉原宿がありました。しかし、1639年と1680年の高潮で大きな被害を受けて、現在の岳南電車・吉原本町駅の北西に移転します。しかし、1889（明治22）年に開業した東海道本線の鈴川駅（現・吉原駅）は街から離れたかつての吉原宿の場所に造られました。

【写真】駅舎も眺めも変化に富む岳南電車を見る

そこで、東海道本線から吉原の街までを結ぶ路線として計画されたのが岳南鉄道です。1936（昭和11）年に使用を開始した鈴川駅と日産重工業吉原第1工場（現・ジヤトコ）を結ぶ引き込み線を活用し、戦後の1949（昭和24）年に鈴川〜吉原本町間から開業します。

翌年に吉原（現・本吉原）、1951（昭和26）年に岳南富士岡、1953（昭和28）年に岳南江尾まで次々と延伸して現在の形となりました。その後、1956（昭和31）年に国鉄鈴川駅の改称を受けて、岳南の吉原駅は本吉原駅に変わっています。

なお、第二期として、ジヤトコ前?吉原本町間にあった左富士信号所から身延線入山瀬駅に至る西部線や、岳南江尾から沼津方面の延伸も計画されましたが、資金難で実現できませんでした。

沿線に製紙工場が多かったこともあり、開業以来、貨物輸送が経営を支えてきましたが、JR貨物の合理化により2012（平成24）年に貨物輸送を中止。岳南鉄道は経営悪化から鉄道事業の分社化を決め、子会社の岳南電車に移管。富士市の支援を受けつつ、現在に至ります。

全駅にある「富士山ビュースポット」

2025年夏の平日、筆者（安藤昌季：乗りものライター）は吉原駅から岳南電車に乗車しました。JR吉原駅からは跨線橋でスムーズに乗り換えられます。岳南の駅は、グッズなども売っている改札窓口は昭和の趣が感じられる一方で、自動券売機だけが新品のようでした。

一日乗車券を購入しホームに出ると、床に「富士山ビュースポット」と書かれています。「全ての駅から富士山が見られる」のが岳南電車の特徴で、見やすい位置を表示しているわけです。

少し待つと15時21分発岳南江尾行きの7000形電車が到着しました。1997（平成9）年に京王井の頭線3000系の中間電動車を両運転台に改造した車両で、「富士まるごとひとったび」というヘッドマークが付き、車両内外にかわいいキャラクターが装飾されています。

片側3扉の車内に入ると、運転席の後ろまでロングシートが伸びており、展望席のような雰囲気です。吉原駅を出ると、運河を隔てて迫力ある工場群が見えてきます。岳南電車の車窓は富士山だけでなく、工場群の夜景も魅力で2014（平成26）年に「日本夜景遺産」に認定されていて、工場群の夜景を楽しむための「夜景電車」も運行されているほどです。

工場群は6駅目の岳南富士岡まで断続的に見えますが、特に吉原〜ジヤトコ前間と岳南原田〜比奈間の工場群は見事です。後者は左右の工場だけでなく、頭上にもパイプラインが走り、映画やゲームの世界のような非日常感があります。

日中の時間帯でしたが、列車には20人程度が乗車しており、安定した利用を感じさせました。

特色ある駅が続く

企業名を冠したジヤトコ前駅は、ホームにきれいな花壇も整備されていました。わずか400m先の吉原本町駅では多くの客が乗り降りします。さらに300m先には本吉原駅があり、列車はこまめに停車していきます。

本吉原駅の1面2線のプラットホームとホーム上屋は国の登録有形文化財です。ホームは側面が間知石積みの技法で造られ、上屋はキノコ状の鋼管構造物が造形美を見せます。この辺りから進行方向左側に富士山も見え、魅力的な車窓が広がります。利用客の2割が定期外というのも頷けました。

岳南原田駅も1面2線。地方鉄道としては珍しくそば屋が駅に併設されており、太めの麺のそばが安価に提供されていました。続く比奈駅も1面2線。以前は広大なヤードがありました。駅舎に鉄道模型店が入っており、レンタルレイアウトもあります。NゲージとHOゲージに対応したオリジナル商品も取り扱っていました。

岳南富士岡駅も1面2線です。連続する交換駅で、1時間に最大3本というダイヤを可能にしています。この駅には「がくてつ機関車ひろば」があるので下車。電気機関車4両が保存されています。駅近くの踏切も貴重な「電鐘式踏切」で、独特の音色を響かせていました。

駅のホームに戻ると8000形が入線してきました。7000形に似ていますが2両編成で、運転台の後ろは車いすスペースとなっています。

赤渕川を越えると須津駅で、ここも1面2線。さらに須津川を越えて1面1線の神谷駅に停車。利用者がゼロということはなく、こまめに乗り降りが見られました。

終点の岳南江尾駅には9000形が停まっていました。富士急行（現・富士山麓電気鉄道）で特急「ふじやま」に使われていた車両で、転換式クロスシートを装備しています。京王5000系の改造車の一つです。この車両には後日乗車しましたが、さすが元特急車。しっかりした座り心地の座席に感心しました。

岳南江尾駅は東海道新幹線の高架が近くにあり、駅舎には糀の入った飲み物やアイスクリームを扱う「こころみち糀店」が入っています。ご主人に「売り上げはどうですか」と聞くと「『青春18きっぷ』（のルール）が変更されてから、お客様が明らかに減りました」とのこと。農作業をしつつ、お店は地域の憩いの場として維持されているそうです。

青春18きっぷはルール変更により、1日単位の利用ができなくなり、3日または5日の連続使用が原則となりました。それゆえに、東京からも近く日帰りできる岳南鉄道のような路線に影響しているのかもしれません。