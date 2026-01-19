犬に苦痛を与える爪切り方法

1.一度に深く切ろうとすること

爪切りは早く終わらせた方がいいだろうという思いから一度に深く切ろうとしてしまうかもしれません。

しかし、一度に深く切ろうとすることは、非常に危険な爪切りの方法です。犬の爪には血管と神経が通っており、傷つけてしまいやすいためです。

「どれくらい切っても平気かな…」と、爪の長さをよく確認しながら、血管と神経の位置を確認しながら、少しずつ慎重に切るようにしましょう。

2.嫌がって暴れる犬の体を押さえつけること

「爪切り嫌だ～！」と嫌がって暴れる犬の体を押さえつけて爪切りをするのはよくありません。

抱っこしていれば落ち着いて爪切りができるというのであればよいと思うのですが、暴れる犬の体を押さえつけて爪切りをすると、爪切りを失敗してしまうことがあります。

深く切りすぎてしまうと血管や神経を傷つけ、犬に怖い思いだけでなく、痛い思いまでさせてしまう恐れがあります。

3.不適切な爪切り（道具）を使っていること

基本的には犬用の爪切りを使うことが正しいです。また、切れ味のよい爪切りを使う必要があります。

長く使い続けていると切れ味が悪くなり、爪が割れてしまったり裂けてしまったりするなどし、犬が痛い思いをしてしまう恐れがあるからです。

犬の爪切りにも様々な種類があります。大きさも違います。愛犬の爪に合ったものを選んであげることが大切です。

4.叱りながら爪切りをすること

「動かないで！」「ジッとしてなさい！」と、大きな声を出したり叱ったりすると、犬は爪切りを嫌な出来事として学習してしまいます。

苦手なことをしなければならないときほど、「上手だね」「おりこうさん」「えらいね～」と、大袈裟に褒めながら行ってあげましょう。

おやつを活用して構いません。月1回程度の爪切りですから、その日ばかりはおやつをたくさん与えてもよいでしょう。

5.爪切りに慣れる時間を与えないこと

爪切りに慣れる時間を与えないということは、「爪切りは安全なケアなんだ」ということを犬に学習してもらう時間を与えないということでもあります。

爪切りが苦手なのであれば、一度に全ての爪を切ってあげられなくても大丈夫です。少しずつ爪切りに慣れるための練習をしましょう。

今日は手の爪切りだけ、足の爪切りは明日にしよう、という方法で構いません。毎日1本ずつ爪切りをする、という方法だってあります。

爪切りは犬の安全と健康を守るために行うものです。無理強いはしないようにしましょう。

愛犬の爪切りが上手くできない場合の対処法

動物病院で切ってもらいましょう。獣医師またはトリマーが爪切りをしてくれます。

トリミングサロンによっては、爪切りのみのケアであっても予約が必須である場合があります。

動物病院であれば、診察と同様に順番を待たなければなりませんが、予約の必要がありません。

爪切りができないことは決して悪いことではありません。「私が飼い主なんだから…」と、全てのケアをひとりで背負う必要はありません。

できないこと、苦手なことは、プロを頼ってくださいね。

まとめ

犬に苦痛を与える爪切り方法を5つ解説しました。

一度に深く切ろうとすること 嫌がって暴れる犬の体を押さえつけること 不適切な爪切り（道具）を使っていること 叱りながら爪切りをすること 爪切りに慣れる時間を与えないこと

爪の長さを整えてあげることも大切なことなのですが、愛犬に怖い思いや痛い思いをさせないということが重要です。

飼い主が愛犬の爪を切ることに対して不安や恐怖があると、その緊張感が愛犬にも伝わってしまい、落ち着いて爪切りをすることができなくなってしまいます。

無理はせず、獣医師やトリマーに依頼しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)