櫻坂46田村保乃＆森田ひかる、透明感たっぷりの春待ちメイクを披露！“大人かわいい”魅力が全開

1月22日発売の『VOCE』3月号の表紙に、櫻坂46のメンバーで同誌のレギュラーモデルとしても活躍する田村保乃が登場し、通常版・Special Edition増刊と2パターンのルックを披露。また、巻頭メイク企画には同グループの森田ひかると共に登場した。

【写真】『VOCE』3月号表紙では白ドレス＆デニム衣装を披露

撮影は、まずSpecial Edition増刊からスタート。『VOCE』では珍しい上下デニムの衣装を纏った田村は、いつもの女の子らしいイメージとは変わり、少しマニッシュな雰囲気。さんさんと降り注ぐ太陽の光に、時々「まぶしい〜！」と目を細めながらも、クールな表情を次々と決めた。

通常版の表紙で纏ったのは、真っ白のドレス。スカートの裾をひらひらさせながら微笑む田村は、まるで女神のよう。どんなに忙しくても穏やかで、優しい田村の人柄が伝わるような、美しいカットとなった。

中ページでは「All About 田村保乃ビューティ」と題して、“美オタ”として知られる田村の最新美容事情を深掘り。Q＆A、最新愛用コスメを使ったセルフメイク、朝晩の美容ルーティンなど盛りだくさんな内容でお届けする。「VOCEの撮影でいろいろ勉強しています」と言う田村が、いろいろ試して見つけた“推し美容”を余すことなく紹介している。

そんな田村は、巻頭メイク企画にも同グループのメンバーである森田ひかると揃って登場。今回2人が披露したのは、花びらニュアンスのカラーで作る春待ちメイク。美しくかわいらしいビジュアルを盛り上げるべく、スタジオに桜の花びらを散らし、一足先に春を感じてもらった。

頬杖をついて向かい合ったり、頬と頬を寄せたりと、始終息がぴったりな2人。メイクテーマに合わせて自然に2人でポーズを変えていく様子に、スタッフからも、「さすが！」と感嘆の声があがった。

終始笑顔が絶えず、その空気感につられて現場も明るく楽しい雰囲気に。春色に染まった透明感たっぷりで大人かわいい2人の表情を、ぜひ『VOCE』3月号で楽しんでみてはいかがだろうか。