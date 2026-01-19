「本当凄い」工藤静香、手作りスイーツに絶賛の声！ 「なんでも作れちゃう」「家族が羨ましい」
歌手の工藤静香さんは1月19日、自身のInstagramを更新。手作りスイーツを公開したところ、絶賛の声が寄せられています。
【写真＆動画】工藤静香の手作りスイーツに「本当凄い」の声
ファンからは「本当凄い」「洋菓子まで本格的」「なんでも作れちゃう」「目分量で手作りできるの」「食べたいです」「家族が羨ましい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「洋菓子まで本格的」工藤さんは「普通にチーズケーキ 笑」と紹介し、5枚の写真と1本の動画を投稿。チーズケーキの隣には、ババロアとフルーツが添えられています。焼き目がこんがりと付いた食欲をそそられるビジュアルで、手作りには見えない仕上がりです。
オリジナル「抹茶おやつ」も紹介17日にも手作りの「抹茶おやつ」を紹介していた工藤さん。こちらは手作りであるだけでなく、レシピもオリジナルのようです。このスイーツも「健康的ですごく美味しそう」「ふわっふわっ」「作ってみたいと思いました」などの声が寄せられ、好評を博しています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
