歌手の工藤静香さんは1月19日、自身のInstagramを更新。手作りスイーツを公開したところ、絶賛の声が寄せられています。

【写真＆動画】工藤静香の手作りスイーツに「本当凄い」の声

「洋菓子まで本格的」

工藤さんは「普通にチーズケーキ　笑」と紹介し、5枚の写真と1本の動画を投稿。チーズケーキの隣には、ババロアとフルーツが添えられています。焼き目がこんがりと付いた食欲をそそられるビジュアルで、手作りには見えない仕上がりです。

ファンからは「本当凄い」「洋菓子まで本格的」「なんでも作れちゃう」「目分量で手作りできるの」「食べたいです」「家族が羨ましい」などの声が寄せられました。

オリジナル「抹茶おやつ」も紹介

17日にも手作りの「抹茶おやつ」を紹介していた工藤さん。こちらは手作りであるだけでなく、レシピもオリジナルのようです。このスイーツも「健康的ですごく美味しそう」「ふわっふわっ」「作ってみたいと思いました」などの声が寄せられ、好評を博しています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)